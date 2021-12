Legendárny Loeb sa opäť predstaví v pretekoch WRC, postaví sa na štart Rely Monte Carlo

Po viac ako ročnej pauze sa deväťnásobný majster sveta v rely Francúz Sébastien Loeb opäť predstaví v pretekoch WRC. Aktuálne 47-ročný Loeb potvrdil účasť na januárovej Rely Monte Carlo, na ktorej v minulosti sedemkrát zvíťazil. Nateraz posledný štart v šampionáte si pripísal v septembri 2020 na Rely Turecka a skončil tretí.

Vyzve krajana Ogiera

V Monaku vyzve svojho krajana Sébastiena Ogiera, ktorý v tomto roku zisk už ôsmy titul svetového šampióna a na januárovom podujatí zvíťazil osemkrát. Loeb s Ogierom neabsolvujú celú sezónu, súťažiť budú len v januári. Loeb sa predstaví na hybridnom Forde, Ogier na Toyote Yaris. Obaja boli v minulosti tímoví kolegovia v Citroëne. Loeb kompletnú sezónu odjazdil naposledy ešte v roku 2012. Ešte pred Monte Carlom ho čaká aj púštne dobrodružstvo v Saudskej Arábii – Rely Dakar.

„Milujem to, čo robím. Jazdenie som si vždy užíval, no keď som na podujatí WRC, vždy je to úžasný pocit,“ uviedol Loeb na webe šampionátu wrc.com a doplnil: „Myslím si, že súťaženie mám v sebe a som stále konkurencieschopný. Možno Monte Carlo nie sú ideálna destinácia na prvé preteky v novom tíme, dokážu tam byť veľmi zradné podmienky. Na túto rely však mám veľa krásnych spomienok, je tam vždy úžasná atmosféra.“

V Monte Carle chýbal dvakrát

Loeb si najmä po skončení kariéry na MS v rely vyskúšal rôzne motosúťaže a za sebou už má štyri štarty na Rely Dakar – pri premiére v roku 2016 skončil deviaty, o rok neskôr finišoval druhý, v roku 2018 nedokončil a zatiaľ naposledy v januári 2019 ho klasifikovali na 3. priečke.

Zaujímavosťou je, že Sébastien Loeb od roku 2001 chýbal v Monte Carle iba dvakrát – v januári 2018 a 2020. V rokoch 2009 až 2011 nebola Rely Monte Carla súčasťou šampionátu WRC, čoskoro sa tak postaví na štart podujatia už štrnástykrát.