Legendárny White ovládol U-rampu na troch olympiádach, jeho derniéra v Pekingu mala horko-sladkú príchuť

Ajumu Hirano z Japonska získal na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu na U-rampe. Vo finále triumfoval so ziskom 96,00 bodu. Po strieborných medailách zo Soči 2014 a Pjongčangu 2018 mu to konečne vyšlo. Druhý skončil Austrálčan Scotty James. Bronz ide do Švajčiarska zásluhou Jana Scherrera.

Legenda bez cenného kovu

Legendárny Shaun White, ktorý ovládol U-rampu na troch ZOH v Turíne 2006, Vancouveri 2010 aj Pjongčangu 2018, sa už na pódium nezmestil. Tridsaťpäťročný Američan sa pri svojom piatom a poslednom štarte pod piatimi kruhmi lúčil štvrtým miestom. Na konci pokľakol, odložil snoubord a ľavú ruku vztýčil k oblohe.

Legenda sa slzám pri kričiacom dave už neubránila. „Bolo to mimoriadne emocionálne. Ale nechcem plakať. Prial by som si, aby som zajazdil lepšie, ale robil som, čo som mohol. Som hrdý na seba. Mám tri zlaté medaily z piatich možností. To nie je zlé,“ povedal White o svojom olympijskom rekorde.

Jeho derniéra mala horko-sladkú príchuť, skončila sa pádom. White sa pokúsil vo svojej poslednej jazde o náročný skok double cork 1440 stupňov, ale nevyšlo mu to. Pred štyrmi rokmi na ZOH v Pjongčangu sa mu to podarilo skočiť vôbec prvýkrát. Za celkový dojem sa však dvanásťnásobný víťaz prestížnej série X Games nemusí hanbiť.

Najprogresívnejší jazdec na U-rampe

Triky, ktoré vo svojej kariére predvádzal, mu vyniesli honor jedného z najprogresívnejších jazdcov na U-rampe. „Ak by som skončil tretí, tak by som chcel byť druhý a potom zasa prvý. Taká je moja mentalita. Snouboard je moja láska,“ dodal stále jeden z najlepších snoubordistov sveta. Pri hodnotení svojej olympijskej kariéry si zaspomínal na všetky tri zlaté úspechy spod magických piatich kruhov.

„Jeho celková dlhoročná jazda bola neuveriteľná, dal do toho všetko a odišiel ako šampión,“ povedala o Whiteovi Donna Burton Carpenterová, manželka pred dvoma rokmi zosnulého vynálezcu slávnej značky snowbordov.

„Som si istý, že každý pretekár ho mal veľmi dlho za vzor, bolo veľmi cool proti nemu súťažiť,“ povedal Švajčiar Jan Scherrer, ktorý skončil v piatkových olympijských pretekoch tretí.