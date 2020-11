Legendy futbalu: Naše mužstvo si napravilo pošramotenú povesť, no majstrovstvá Európy budú "iná káva"

Postup slovenských futbalových reprezentantov na budúcoročné majstrovstvá Európy okrem fanúšikov potešil aj mnohých bývalých reprezentantov. Majstri Európy z Belehradu 1976, Dušan Galis a Alexander Vencel st., sa zhodli, že štvrtkové víťazstvo v Belfaste nad Severnými Írmi (2:1 po predĺžení) v ťažkých časoch pomôže slovenskému národu zabudnúť na problémy.

Ešte nedávny reprezentant Viktor Pečovský v rozhovore pre portál Webnoviny.sk zase povedal, že mužstvo v októbri vymenovaného trénera Štefana Tarkoviča si vo finále baráže trochu napravilo pošramotenú povesť.

Keď médiá skočia do hráčov, spamätajú sa

Niekdajší kouč slovenskej reprezentácie Galis v minulosti zažil neúspešnú baráž o postup na majstrovstvá sveta 2006 v Nemecku. V nej Slováci nestačili na Španielov. Už pred duelom na severoírskej pôde bol presvedčený, že tím spod Tatier náročnú skúšku zvládne.

„Kvalita bola na našej strane. Bolo akurát dôležité hráčov pripraviť po psychickej a taktickej stránke. Vždy, keď máme nejaký ,prúser´, ako po zápase s Izraelom (2:3), aj médiá trošku skočia do hráčov a tí si uvedomia, že hrať za Slovensko musí byť česť a v ďalšom zápase tak dokážu podať dobrý výkon,“ uviedol 70-ročný rodák z Ružomberka.

Radosť Slovákov po víťazstve vo finále baráže o postup na odložené majstrovstvá Európy 2020 medzi Severným Írskom a Slovensko. Foto: SITA/AP

Galis u slovenských hráčov ocenil snahu a bojovnosť. Každý hráč podľa neho podal dobrý výkon, ale myslí si, že kvalita súpera nebola až na takej úrovni ako napríklad v prípade špičkových európskych tímov. „Samozrejme, víťazstvo urobilo radosť nielen tým, ktorí majú radi futbal, ale celému Slovensku,“ povedal Webnovinám.

Ako dodal, futbal je fenomén, ktorý spája ľudí. „Pandémia už ľuďom lezie na nervy a takéto víťazstvo každého poteší,“ myslí si kedysi úspešný kouč, ktorý okrem reprezentačného tímu SR viedol aj Slovan Bratislava, Artmediu Petržalka či Spartak Trnava.

Konečne sme mali kúsok šťastia

Ďalší z európskych šampiónov spred 44 rokov, bývalý výborný gólman Vencel, vníma slovenský triumf ako dobrú a radostnú správu v neľahkom období. Ako hovorí, v nedávnych zápasoch slovenské mužstvo nebolo príliš presvedčivé.

„Nechcem tým povedať, že včera sme nejako mimoriadne boli, ale konečne sme mali kúsok šťastia, ktoré nám predtým veľakrát uniklo,“ poznamenal najstarší člen vencelovského brankárskeho klanu. Osobitne sa mu pozdávali výkony viacerých hráčov zo zadných radov. S príchodom Milana Škriniara a návratom Tomáša Hubočana sa podľa neho stabilizovala naša defenzíva a dodalo jej to trošku sebavedomia.

„O brankárovi Rodákovi tvrdím, že je to jeden veľmi dobrý, šikovný a odvážny brankár. Dobre zvláda centrované lopty a vyžaruje z neho pokoj. Tréneri sa rozhodli správne, keď ho postavili, a myslím si, že o tento post nemusíme mať v budúcnosti obavy,“ dodal 76-ročný Vencel.

Mužstvá nechceli hrať otvorenú partiu, v stávke bolo veľa

Súčasný asistent trénera pri žilinskej „sedemnástke“ Pečovský bol ešte pred niekoľkými rokmi neodmysliteľnou sučasťou A-mužstva slovenskej reprezentácie. Vo štvrtkovom zápase sa mu páčili obaja slovenskí hráči, ktorí nastúpili na „jeho“ poste – Stanislav Lobotka i Patrik Hrošovský. Ako hovorí, splnili si svoju úlohu, pretože domácich sme do žiadnych šancí nepúšťali.

Podľa Pečovského bolo na obidvoch mužstvách vidieť dôležitosť súboja. „Ani jedno mužstvo nechcelo hrať otvorenú partiu. Bolo vidieť zviazanosť nielen na našej, ale aj na súperovej strane. V stávke bolo veľa… Chvalabohu, nakoniec sme vyhrali my. Veľmi sa teším, že to chlapci zvládli a chcel by som im touto cestou zagratulovať. Bolo to o jednom zápase, a práve také bývajú najťažšie,“ podotkol rekordér v počte štartov (422) v najvyššej slovenskej súťaži.

Do šampionátu nás čaká veľa práce

Slováci sa na budúcoročných majstrovstvách Európy, ktoré sa uskutočnia v 12 mestách naprieč celým kontinentom, predstavia v základnej E-skupine. V nej budú postupne čeliť Poliakom, Švédom a Španielom. Na úvodné dve stretnutia nastúpia v írskom Dubline, dejiskom tretieho bude španielske Bilbao.

„To už bude iná káva. Máme dosť ťažkých súperov – Španielov, Poliakov s kanonierom Lewandowským a Švédov. Bude to o niečom inom, ale napriek tomu si myslím, že ešte je dosť času a priestoru na to, aby sa pripravilo dobré mužstvo,“ myslí si Galis.

Vencel doplnil, že forma hráčov v čase turnaja bude musieť byť určite lepšia ako momentálne. Napríklad na Marekovi Hamšíkovi bolo podľa neho vidieť, že mu chýba zápasová prax, na ihrisku nebol až taký výrazný. „Lobotka sa tiež iba pomaly dostáva do starej formy. Ak v našej skupine chceme uspieť, budeme musieť mať dokonale pripravených hráčov,“ skonštatoval.

Podľa Pečovského by slovenské mužstvo malo teraz popracovať na ofenzíve, pretože v ostatných zápasoch na našej strane nebolo veľa príležitostí. „Skupina je ťažká, no musíme mať nejaké ciele.Nemôžeme sa ísť iba zúčastniť. Verím, že na ME budeme vyzerať úplne inak,“ zaželal si na záver.