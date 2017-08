Replika vlaku československých legionárov približuje históriu prvej Československej republiky

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) – Na železničnej stanici v Žiline v utorok minister obrany Peter Gajdoš spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Petrom Ďurčekom otvoril prezentáciu Legiovlaku na Slovensku. Ide o vernú repliku vlaku česko-slovenských legionárov.

Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, 13 vozňov sa bude presúvať cez deväť železničných staníc na Slovensku až do 28. septembra. Vlak bude voľne dostupný širokej verejnosti.

Pripomienka Československej republiky

„Budúci rok je z pohľadu našej histórie výnimočný. Pripomenieme si 100. výročie vzniku Československej republiky, ako aj ukončenia 1. svetovej vojny. S týmito významnými historickými výročiami sa viaže aj činnosť česko-slovenských légií. Verím, že toto je spôsob, ako sa o nich môžu Slováci dozvedieť viac,“ zdôraznil šéf rezortu obrany. Dodal, že bude rád, ak ho počas leta navštívi čo najviac rodín s deťmi a v septembri sa k nim pridajú aj školy.

Legiovlak je projektom Československej obce legionárskej a okrem snahy oceniť zásluhy legionárov chce verejnosti priblížiť aj osobnosti, ktoré sa aktívne podieľali na vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Verná replika historického vlaku

Vlaková súprava predstavuje vernú repliku vlaku, ktorou sa naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále prepravovali česko-slovenskí legionári. Pozostáva z vozňa poľnej pošty, teplušky (zateplený vagón), plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov.

Vlak na stanici v Žiline bude do 6. augusta. Potom sa presunie do Dolného Kubína, Popradu, Medzilaboriec, Humenného, Košíc, Zvolena, Nitry a poslednú zastávku má naplánovanú od 19. do 28. septembra v Múzeu dopravy v Bratislave.