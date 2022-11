Lehota na podávanie volebných žalôb sa skončila, prišlo ich vyše 60

Lehota na na podávanie volebných žalôb sa skončila. Najvyšší správny súd SR ich k dnešnému dňu eviduje vyše 60. Počet volebných žalôb ešte nie je konečný, keďže súd bude v najbližších dňoch prijímať ešte tie, ktoré žalobcovia odoslali v stredu 9. novembra, teda tzv. „došlú poštu“. Konečný počet volebných žalôb vrátane zoznamu žalobcov zverejní Najvyšší správny súd SR začiatkom budúceho týždňa.

Do stredajšej polnoci eviduje súd 61 volebných žalôb, ktoré sa týkajú volieb do orgánov samosprávy obcí a jednu žalobu týkajúcu sa volieb do orgánov samosprávnych krajov. Žalobcovia si to nechávali na poslednú chvíľu, najviac žalôb prišlo do podateľne súdu v stredu 9. novembra.

„Najvyšší správny súd SR prichádzajúce žaloby zapisuje do elektronickej podateľne, v rámci ktorej sa metódou náhodného výberu prideľujú sudcom vo volebných senátoch,“ informoval hovorca súdu Michal Hajtol.