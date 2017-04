Leicester nevystrelil ani raz na bránu, Atlético dotiahol ku víťazstvu všadeprítomný Griezmann

MADRID 13. apríla (WebNoviny.sk) – Futbalisti španielskeho klubu Atlético Madrid využili v stredajšom prvom stretnutí štvrťfinále Ligy majstrov proti anglickému šampiónovi Leicestru City výhodu domáceho prostredia a triumfovali najtesnejším rozdielom 1:0.

Jediný gól duelu na Štadióne Vicenteho Calderóna strelil v 28. min z pokutového kopu Antoine Griezmann. Opakované televízne zábery preukázali, že rovnako ako v dueli Bayern Mníchov – Real Madrid (1:2) to bola sporná penalta. Švédsky hlavný rozhodca Jonas Eriksson nepostrehol, že faul hosťujúceho stredopoliara Marca Albrightona na prenikajúceho Francúza Griezmanna sa udial ešte pred šestnástkou.

Vlaňajší finalista svojho anglického súpera prakticky počas celého stretnutia do ničoho nepustil. Bilancia striel na bránku (4:0) aj mimo troch žrdí (7:3) vyznela jasne v prospech španielskeho zástupcu. “Líšky” z Leicestru však napriek prehre 0:1 majú reálnu šancu pobiť sa v odvete o postup (utorok 18. apríla, pozn.). V predošlom kole vyradili iný španielsky tím FC Sevilla najmä vďaka výbornému výkonu v domácom prostredí.

Tréner madridských “Los Colchoneros” Diego Simeone po zápase ocenil výkon svojho tímu, aj keď cítil, že Leicester City bol s výsledkom zo Španielska spokojný. “Bol to ťažko vybojovaný duel. Víťazstvo je dobré, ale odveta bude nesmierne náročná. V Leicestri sa máme na čo tešiť – zažijeme pravú anglickú atmosféru, divákov blízko ihriska…” vyhlásil podľa portálu soccerway.com 46-ročný Argentínčan. “El Cholo” opäť vyzdvihol prínos svojho najdôležitejšieho hráča Antoina Griezmanna, ktorého vychválil do nebies už po sobotňajšom madridskom derby na pôde Realu (1:1). “Griezmann je skvelý hráč a kompletný futbalista. Neviete, na akej pozícii hrá – pôsobí v strede poľa, plní úlohy tzv. desiatky a zakončuje ako číslo deväť,” dodal rodák z Buenos Aires.

Atlético v minulosti v pohárovej Európe doma nikdy nepodľahlo tímu z “kolísky futbalu” – po strede má na konte šesť víťazstiev a päť nerozhodných rezultátov. “Z triumfu 1:0 musíme mať radosť. Vedeli sme, že to bude zložitý zápas. Čelili sme súperovi, ktorý nezvykne ustúpiť. V Anglicku očakávam iný duel, nastúpime na ihrisku tamojšieho majstra. Urobíme však všetko pre to, aby sme postúpili ďalej,” cituje Mundo Deportivo slová madridského špílmachra Kokeho.

Leicester City je na kontinentálnej pohárovej scéne málo ostrieľaným tímom. Doteraz odohral iba 17 duelov. V minulosti dvakrát stroskotal práve na Atléticu. V 1. kole Pohára víťazov pohárov 1961/1962 dominovalo mužstvo zo španielskej metropoly po výsledkoch 1:1 vonku a 2:0 doma, v sezóne 1997/1998 prešlo Atlético cez Leicester do 2. kola Pohára UEFA po dvoch triumfoch (2:1 doma a 2:0 vonku).

“Vedeli sme, že to bude veľmi obtiažne. Atlético má dobrý tím s veľkou pracovnou morálkou, hráči sa okolo lopty dobre presúvajú. Cez prestávku sme urobili nejaké zmeny, chceli sme mať viac pod kontrolou Griezmanna, ktorý mal na môj vkus príliš veľa priestoru medzi líniami. Pokiaľ ide o snahu a tvrdú prácu, podali sme výnimočný výkon. Samozrejme, stále sme v hre. Chceme zostať v tejto súťaži, ale vieme, aká veľká výzva stojí pred nami. Bude to ťažké, no uvedomujeme si, že v Lige majstrov máme doma dobré výsledky. Budeme si však musieť vytvoriť viac šancí ako v Madride,” vyhlásil podľa webu UEFA.com kormidelník LCFC Craig Shakespeare. “Naším cieľom bolo, aby sme po prvom zápase mali šancu na postup. Doma sme schopní otočiť to v náš prospech. Na našom trávniku sme silní a som si istý, že Atlético dostaneme do úzkych,” nadviazal stredopoliar Andy King.