LEKÁR RADÍ: Som kardiovaskulárny pacient: čo mám robiť v čase pandémie?

Slováci trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami viac ako ľudia v iných krajinách Európy. Pravidelne sa umiestňujeme v nelichotivých štatistikách na popredných priečkach čo sa kardiovaskulárneho rizika týka. Snáď nie je na Slovensku ani domácnosť, v ktorej by nebol pacient, ktorý má nejaké ochorenie srdca a ciev. A nakoľko ide o veľmi veľkú skupinu obyvateľov, kardiológ a primár interného oddelenia MUDr. Marek Pytliak PhD. radí, ako by sa mali kardiovaskulárni pacienti správať a na čo by mali dbať v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19.

Na úvod si pripomeňme najdôležitejšie fakty týkajúce sa koronavírusu.

Ochorenie COVID-19 sa prejavuje horúčkou, kašľom, dýchavicou, zápalom pľúc, a v prípade komplikácií sa môže skončiť úmrtím pacienta.

Prenáša sa kvapôčkovou cestou a jeho inkubačný čas je 2 – 14 dní. 80 % prípadov prebehne ako ľahšia viróza s kašľom, s vyšším vekom stúpa riziko úmrtia. Najrizikovejší sú pacienti nad 80 rokov, u ktorých je smrtnosť (pomer úmrtí na ochorenie k potvrdeným ochoreniam) takmer 20 %[1].

Čo hovoria štastistiky?

Úmrtia na COVID-19 sú najčastejšie práve u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. Kým pacient bez pridruženej choroby má riziko úmrtia na COVID-19 na úrovni 0,9 %, u pacientov s chronickým ochorením dýchacích ciest je toto riziko približne 8,0 %, a u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením je riziko úmrtia takmer 14 %.

Ako by sa teda v čase pandémie mali správať pacienti s kardiovaskulárnym ochorením? Tu sú zásady na ktoré by mali pamätať:

Nepanikárte 😊. COVID-19 je respiračné ochorenie čiastočne podobné svojim priebehom chrípke. Chrípka si len v tomto roku vyžiadala približne 20x viac pacientov, ako koronavírus. Na druhej strane, ide o nový vírus s doposiaľ nie úplne objasnenou biológiou a správaním, takže opatrnosť je namieste. Ako sa vraví, radšej sa trochu báť, ako sa veľmi zľaknúť.

Ak ste Vy alebo niekto, s kým ste v úzkom kontakte neprišli do styku s osobou s COVID-19, alebo s osobou, ktorá sa pohybovala na rizikových miestach nákazy, nemusíte sa báť. Aj v prípade kašľa či horúčky pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou „iba" o bežnú nádchu, chrípku či iné respiračné ochorenia, ktoré sú na 90 % vírusového pôvodu. Samozrejme, u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením môžu byť aj tieto ochorenia potenciálne nebezpečné, preto ak nezaberajú bežné symptomatické lieky (antipyretiká, antiflogistiká, polyvitaminózna liečba), najskôr telefonicky kontaktujte svojho praktického lekára.

Zaveďte v rozumnej miere samokontrolu svojho zdravotného stavu. Merajte si pravidelne krvný tlak, hodnoty pulzu, telesnú hmotnosť, ak máte cukrovku, tak aj glykémiu, a pridajte k tomu pravidelné kontroly telesnej teploty.

Vyhýbajte sa návštevám zdravotníckych zariadení, ktoré sú potenciálne nebezpečné miesto.

Ak potrebujete iba predpísať lieky, kontaktujte svojho lekára telefonicky. V súčasnosti je možné lieky predpísať aj elektronicky a môžete si ich vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni.

Častejšie si umývajte ruky a ak sa Vám ešte podarilo zohnať dezinfekčný gél, gratulujem. Začnite ho používať.

Ak sa Váš stav rapídne zhorší, je potrebné kontaktovať rýchlu záchrannú pomoc.

Pacientom s chronickým srdcovým zlyhávaním odporúčame denne kontrolovať telesnú hmotnosť. Pri jej náhlom vzostupe v priebehu niekoľkých dní je potrebné navýšiť dávku diuretík, ak napriek tomu dochádza k progresívnemu zvyšovaniu hmotnosti, kontaktujte svojho kardiológa, najprv telefonicky. Pri rozvoji dýchavice si zároveň pravidelne merajte telesnú teplotu.

Pacienti s hypertenziou (vysokým tlakom) by si mali pravidelne merať tlak. Pri jeho opakovaných výstupoch je možné po dohovore s ošetrujúcim lekárom (najskôr telefonickom) navýšiť dávky liekov proti vysokému tlaku, zároveň dbať na nefarmakologické postupy (nesoliť, prijímať dostatok minerálov a pod.).

Niektoré príznaky COVID-19 sa podobajú zhoršeniu kardiovaskulárneho ochorenia (dýchavica, únava). Ak ste neboli v úzkom kontakte s osobou, ktorá by mohla byť infikovaná novým koronavírusom, alebo Vy sami ste neboli v zahraničí (a najmä v krajinách s vysokým výskytom COVID-19), bude to skôr zhoršenie srdcového ochorenia. Ak ste v takomto kontakte boli, a pridruží sa aj zvýšená teplota alebo horúčka, kontaktuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a riaďte sa jeho Zoznam nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58

Neklesajte na duchu 😊. Dostatočný príjem vitamínov, stopových prvkov, dostatočný pohyb, dostatočný spánok a dodržiavanie všeobecných epidemiologických opatrení zníži riziko nákazy novým koronavírusom (ale aj ostatnými respiračnými vírusmi) na minimum. Ak sa potrebujete telefonicky informovať o novom koronavíruse, zoznam infoliniek nájdete tu: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-hygienici-posilnuju-infolinky, celoslovenská linka: 02/32 32 38 38.

Je potrebné dodržiavať všetky vládne nariadenia v súvislosti s núdzovým stavom a všeobecné odporúčania, ktoré nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk).

Ďalšie užitočné stránky s informáciami: https://www.health.gov.sk/Titulka http://www.uvzsr.sk/ https://www.korona.gov.sk/



Tento text nenahrádza osobnú konzultáciu s lekárom.

[1] https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/

