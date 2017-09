Lekár vyzýva svojich pacientov na odchod z Dôvery

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa doposiaľ nedohodol na podmienkach spolupráce so zdravotnou poisťovňou Dôvera od 1. októbra tohto roka. Jeden z členov správnej rady ZAP-u Peter Lipták vyzýva svojich pacientov na odchod zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

V pondelok im rozposlal maily, ktorých súčasťou sú aj prihlášky na prepoistenie do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Union zdravotnej poisťovne. Ako prvé o tom informovali Hospodárske noviny.

Upozornenie pre pacientov

„Je to absolútne férové, ja upozorňujem pacienta, že keď dostane infarkt, nemôžem mu natočiť EKG lebo Dôvera mi to nezaplatí. Ďalej upozorňujem na to, že Dôvera ma platí za to, aby som ho neliečil a aby som ani nevyšetroval, ani nepredpisoval lieky. Čiže absolútne férové je, že sa snažím pacientovi zjednodušiť, ako z tej Dôvery odísť, lebo to je fatálna poisťovňa. Kto to má tomu pacientovi povedať, keď nie ten lekár, ktorý tomu rozumie?“ vyhlásil na utorňajšom brífingu Lipták.

Predseda správnej rady ZAP Marian Kollár upozornil, že nejde o iniciatívu ZAP-u. „Tento mail neschválili orgány Zväzu ambulantných poskytovateľov,“ objasnil. Kollár tiež upozornil, že Dôvera robí nátlak na členov ZAP-u.

„Viacerí lekári – členovia ZAP nám avizovali, že počas celého pondelka boli atakovaní doslova nanucovaním a vyhrážkami zo strany pracovníkov Dôvery, aby podpisovali individuálne tieto nevýhodné zmluvy. Argument bol jasný. Rokovania so ZAP skončili a ak to naši ľudia – členovia ZAP nepodpíšu, skončia tiež. Odmietame takýto nátlak na lekárov v čase, keď sa majú venovať poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, vrátane poistencom Dôvery,“ povedal Kollár.

Jasné argumenty

ZAP chce aj naďalej rokovať s Dôverou a deklaruje svoju pripravenosť dohodnúť sa. „Vzhľadom k tomu, že koniec mesiaca je predo dvermi, je možné, že od 1. októbra tohto roka budú poskytovatelia, členovia ZAP, v takzvanom nezmluvnom vzťahu voči Dôvere a jej poistencom. Zdravotnú starostlivosť by sme mali poskytovať poistencom Dôvery za úhradu zdravotnej poisťovne výlučne v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Ostatnú zdravotnú starostlivosť by sme mali poskytovať poistencom Dôvery za priamu úhradu od pacienta, a to vrátane predpisovania liekov s dodatkom „Hradí pacient“,“ vysvetlil Kollár. Vyhlásil tiež, že ak by Dôvera predložila navýšenie o 10 % od 1. októbra tohto roka, zmluvy podpíšu.

Zdravotná poisťovňa predložila minulý týždeň ZAP-u ponuku v podobe navýšenia platieb o 11 % s tým, že toto navýšenie by bolo rozdelené v dvoch kolách. Prvé by bolo ihneď, teda od 1. októbra a druhé v roku 2018.

Načasovaná situácia

Generálny riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Kultan pripomenul v utorok na brífingu, že ZAP odmietol, aby zvýšenie platieb za zdravotnú starostlivosť bolo podmienené zvýšením kvality a bezpečnosti pre pacientov. Konkrétne návrhy na zvýšenie kvality zdravotná poisťovňa od zväzu podľa neho nedostala.

Dôvera vníma postup ZAP-u ako súčasť prepoisťovacej kampane a avizuje aj právne kroky. „Vnímame to tak, že situácia je jednoznačne načasovaná, bolo to viackrát potvrdené,“ povedal Kultan. Pripomenul, že samotný etický kódex Slovenskej lekárskej komory vraví, že lekár má byť vzorom etického prístupu.

Dôvera podľa slov svojho generálneho riaditeľa garantuje, že zabezpečí poistencom zdravotnú starostlivosť. „Zabezpečíme všetko pre to, aby pacient nebol rukojemníkom, aby sa nevyužíval strach,“ konštatoval Kultan.

Pripravení rokovať

Šéf poisťovne taktiež odmietol, že by zdravotná poisťovňa obmedzovala lekárov v liečení. „Štandardizujeme lekárov a porovnávame ich. Určite neobmedzujeme lekárov nijakým spôsobom, nemajú žiadne obmedzenia, limity na to, aby prepísali toľko liekov, vykonali toľko vyšetrení, spravili také a také kroky,“ poznamenal Kultan s tým, že na Slovensku treba riešiť vysokú neefektivitu.

Generálny riaditeľ je však presvedčený, že začiatkom októbra, keď pominie prepoisťovacie obdobie, obe strany sa dohodnú. „Naše argumenty máme, sme pripravení rokovať,“ uzavrel Kultan.