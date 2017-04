Lekári v Nitre upravujú pacientom so sklerózou multiplex aj životosprávu

Včasná diagnostika a nasadenie biologickej liečby znamená pre pacienta so sklerózou multiplex šancu na kvalitný život. Centrum pre liečbu SM v Nitre radí pacientom v otázke životného štýlu.

Bratislava, 21.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Aj keď diéta určite nie je tým zázračným liekom, ktorý by dokázal ochorenie s názvom skleróza multiplex úplne vyliečiť, výskumy ukazujú, že svoj význam pre pacientov predsa len má. Centrum pre liečbu sklerózy multiplex vo Fakultnej nemocnici v Nitre sa okrem diagnostiky a liečby zameriava aj na štýl života a stravovacie návyky pacientov. Vychádza pritom z takzvanej Swankovej diéty, diéty s nízkym obsahom saturovaných tukov, ktorá sa javí ako najvhodnejší spôsob stravovania sa pacientov so sklerózou multiplex.

„K liečbe pacientov so sklerózu multiplex treba pristupovať komplexne. Zdravé stravovanie môže v liečebnom procese zohrávať kľúčovú úlohu, kľúčové sa zdajú byť práve saturované tuky, diéta s nízkym obsahom saturovaných tukov sa javí najvhodnejšie nielen u pacientov so sklerózou multiplex, ale aj v prevencii aterosklerózy a onkologických ochorení. Dôležitý je aj príjem vlákniny, antioxidantov, vitamínov, zvlášť vitamínu D,“ vysvetľuje MUDr. Zuzana Dean, z Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre.

Zlé návyky do života pacienta nepatria

Fajčenie, a to aj vodných fajok, je pre pacientov so sklerózou multiplex veľkým rizikom. Z mierneho až stredného neurologického poškodenia sa môžu vďaka cigaretám dopracovať až k vážnemu zdravotnému postihnutiu. Nadmerné pitie alkoholu má zase negatívny vplyv nielen na centrálny nervový systém, ale aj na ďalšie orgány. Neprispieva ani na psychickú kondíciu pacienta.

„Zmieriť sa s diagnózou skleróza multiplex určite nie je jednoduché. Okrem prejavov choroby sa človek zrazu dostane do módu obmedzení a zmien, ktoré sa nedajú nijako oklamať. Dôležité je zžiť sa s novým harmonogramom a štýlom života, ktorý v konečnom dôsledku pomáha a nie je nevyhnutne negatívnym zásahom do života,“ hovorí pacientka Janka, ktorej ochorenie diagnostikovali pred dvoma rokmi.

Skleróza multiplex zvykne byť prehliadaná, no skoré nasadenie liečby môže rozhodnúť

Na Slovensku je diagnostikovaných viac ako 8 tisíc pacientov a možno predpokladať, že mnohí ďalší o svojom ochorení zatiaľ nevedia. Pomer výskytu sklerózy multiplex k počtu obyvateľov je u nás približne 2,5 krát vyšší ako je európsky priemer. Keďže príznaky ochorenia bývajú veľmi rozmanité, často sa im nevenuje náležitá pozornosť. „Pokiaľ na sebe spozorujete poruchy hybnosti, koordinácie, zhoršenie videnia či citlivosti na svetlo, tŕpnutie alebo oslabenie končatín, alebo zvýšenie napätia svalov vnútorných orgánov, môže ísť o alarmujúce príznaky sklerózy multiplex a mali by ste bezodkladne vyhľadať pomoc neurológa. Ten by mal v prípade, že sa diagnóza potvrdí, ihneď nasadiť účinnú liečbu,“ upozorňuje MUDr. Zuzana Dean.

Nevyliečiteľné ale liečiteľné ochorenie

Z hľadiska dlhodobej prognózy sú pre pacienta kľúčové prvé dva roky. Pokiaľ sa ochorenie podchytí včas, pacient môže prežiť celý život bez trvalého hendikepu. „Spojenie liečby, zdravého stravovania s pravidelným cvičením býva často podceňované, a to nie len u pacientov so sklerózou multiplex. Pohyb zlepšuje fyzický stav pacientov, no zároveň pomáha uvoľniť aj psychickú záťaž, ktorá býva často dôsledkom samotného ochorenia. Netreba pritom zabúdať na to, že vzplanutie ochorenia a jeho príznaky odďaľuje v prvom rade včasná biologická liečba,“ uzatvára MUDr. Zuzana Dean.

Viac o tom, ako sa stravovať s diagnózou zvanou skleróza multiplex sa dozviete na seminári pod vedením MUDr. Zuzany Dean, 27.4. vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Skleróza multiplex – Výživa a zdravý životný štýl

Kedy: 27. apríla 2017 od 15:00 do 17:00 hod.

Kde: Fakultná nemocnica Nitra, zasadačka kultúrnej haly, Špitálska 6, Nitra

Vstup na seminár je voľný

Viac informácií o živote so sklerózou multiplex sa dozviete na internetovej stránke www.smkompas.sk.