Lekárskych odborníkov zaráža počet lôžok v budúcej nemocnici na Rázsochách, nespĺňa kritériá

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Projekt novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave nespĺňa kritériá ani koncovej, ani univerzitnej nemocnice. Aktuálny proces nepostupuje žiaducim tempom.

Vyhlásili to v piatok na tlačovej konferencii zástupcovia akademickej lekárskej obce, odborných lekárskych spoločností a lekárov. Podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského je zarážajúci počet lôžok, ktoré ministerstvo plánuje v nemocnici na Rázsochách.

Nezohľadnili názor odborníkov

Koncová univerzitná nemocnica by mala mať minimálne 1 100 lôžok, nie plánovaných 653. „Pri plánovaní počtu lôžok a štruktúre lôžok vôbec neboli zohľadnené názory a pripomienky odbornej obce, čo mi príde dosť absurdná situácia, že analytici na ministerstve rozhodnú, aké lôžka a koľko má byť v nemocnici. Pritom sa nespýtajú jednotlivých odborníkov,“ povedal Visolajský.

Upozornil aj na to, že najmenšia fakultná nemocnica v Trnave má 638 lôžok a druhá najmenšia fakultná nemocnica v Nových Zámkoch má 660 lôžok. „Už len z tohto počtu lôžok nebude nemocnica Rázsochy spĺňať kritériá univerzitnej, koncovej nemocnice,“ zhrnul s tým, že výhrady má odborná obec aj k štruktúre.

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Juraj Šteňo konštatoval, že nemocnicu na Rázsochách treba vybudovať čo najskôr, aby pracovníci UNB videli „svetlo na konci tunela“, aby neodchádzali pred jej dokončením do iných zdravotníckych zariadení, najmä do novej súkromnej nemocnice.

Chýba medicínsky plán

„Nemocnica nemôže byť len prílepkom súkromnej nemocnice, musí byť plnohodnotná univerzitná nemocnica, komplexná,“ poznamenal. Šteňo poukázal aj na to, že chýba medicínsky plán, na základe ktorého by bolo jasné aká tá nemocnica bude. „Máme veľkú obavu, že tá nemocnica bude tak neskoro, že medzitým nám pracovníci univerzitných kliník odídu na iné pracoviská,“ povedal.

Odborná verejnosť predložila ministerstvu požiadavky, podľa ktorých by sa mali zastaviť aktivity vedúce k útlmu činností nemocníc UNB Staré mesto (Mickiewiczova) a Dérerovej nemocnice na Kramároch a zároveň by sa mali dofinancovať tieto nemocnice, aby boli zabezpečené a posilnené prioritné činnosti kliník Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB až do obdobia, kedy budú môcť byť premiestnené do Nemocnice Rázsochy.

Požadujú aj zverejnenie plánov na reorganizáciu a rekonštrukciu, respektíve dostavanie nemocnice Ružinov, ktorá spolu s Nemocnicou Rázsochy má tvoriť novú UNB, a ich pripomienkovanie odbornou verejnosťou.

Predložiť by sa mali aj všetky dokumenty relevantné pre prípravu výstavby a pre výstavbu novej UNB, t.j. znaleckých posudkov, podkladov k búraniu jestvujúcej stavby a záväzných termínov búrania, začiatku a ukončenia výstavby.

Výstavba novej UNB sa musí podľa zástupcov stať prioritou vlády a stavbou so štatútom významnej investície, musí byť stanovený čo najskorší termín uvedenia UNB do prevádzky a za dodržanie tohto termínu musí byť zodpovedná priamo Vláda SR.