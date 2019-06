Len Beňuš sa v Čunove prebojoval na pódium, do Top 10 sa dostali Slafkovský aj Martikán

ČUNOVO 22. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Matej Beňuš obsadil vynikajúce 2. miesto vo finále súťaže kanoistov na pretekoch 2. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove.

Na trati urobili chyby

V elitnej desiatke nechýbali ani Alexander Slafkovský a Michal Martikán, ale obaja Liptáci urobili na trati chyby a skončili na 5. resp. 6. pozícii. Prvenstvo si vyjazdil Nemec Franz Anton, ktorý v porovnaní s Beňušom dosiahol o tri desatiny lepší čas.

„Začiatok finálovej jazdy mi až tak nevyšiel, pretože ma tam spomalil valec medzi štvrtou a piatou bránkou. Zvyšok trate bol celkom fajn. Bola totiž extrémne náročná v tom, že na nej bolo dosť ľahké tam spraviť chybu, čo sa viacerým vo finále vypomstilo. V cieli som si povedal, že som dosiahol kvalitný čas, ale predpokladal som, že to bude na hranici tretieho a štvrtého miesta. Našťastie to vyšlo, pretože všetci robili chyby a ja som sa tým väčším vyhol. V minulej sezóne som to na Svetovom pohári nedosiahol na pódium, ale teraz mi pomohlo domáce prostredie a podpora od fanúšikov,“ zhodnotil 31-ročný Bratislavčan.

O úspechu rozhoduje valec

Už o týždeň bude mať šancu potvrdiť sobotňajší úspech na treťom kole SP v slovinskom Tacene. „Tam by som chcel konečne prelomiť smolu, ešte som sa tam nikdy nedostal na pódium. Je tam v úvode trate obrovský valec, ktorý rozhoduje o úspechu či neúspechu. Potom príde pauza a vrchol sezóny – dve kola Svetového pohára a majstrovstvá sveta v Seu. Bude tam olympijská kvalifikácia a na to ladíme formu,“ doplnil Beňuš.

Alexander Slafkovský mal na trati jeden dotyk. „V kombinácii bránok päť a šesť som sa cítil bezmocný, kde sa mi nespravil valec a nepreviezol ma do bránky. Spláchlo ma tam a vedel som, že s touto veľkou chybou to na pódium nebude. Vo zvyšku trate som dal do toho všetko a šiel lepšie ako v semifinále, ale strata z úvodu bola tak veľká, že sa to už nedalo dohnať,“ povedal s miernym zúfalstvom v hlase.

Ak by Michal Martikán vo finále zajazdil čisto, mohol reálne pomýšľať na pódiové umiestnenie. „Som rád, že som prejazd bránok 5 a 6 spravil podľa svojich predstáv. Potom ma však stiahlo dole a zachraňoval som to dotykom sedmičky. Potom sa to už viezlo. Na takejto trati sa len veľmi ťažko dá dostať na pódium s dotykom. Tri dotyky sú príliš veľa. Aspoň som šiel rýchlejšie ako v doterajšom priebehu sezóny,“ zhodnotil 40-ročný Martikán.

Kajakárkam sa nedarilo

Menej sa darilo kajakárkam. Eliška Mintálová ani Jana Dukátová sa nedostali medzi elitnú desiatku. Dukátovej ušiel postup o viac ako päť sekúnd a skončila šestnásta, Mintálová úplne minula štyri bránky a v hodnotení uzatvárala semifinálovú tridsiatku.

„V semifinálovej jazde som mala veľmi zlé aj veľmi dobré momenty. Uvidíme, čo mi povie videoanalýza. Asi najviac som stratila priamo pred tribúnou, kde som v premenlivej vode nebola v ideálnej pozícii loďou a nedokázala som zareagovať na všetky zmeny vody,“ prezradila skúsenejšia z dvojice slovenských semifinalistiek Jana Dukátová.

„Bolo to veľmi zlé. Už od prvej bránky som sa cítila divne a mala zlý nájazd do druhej bránky, ktorú som minula. Vedela som, že je to zlé a už som to psychicky nezvládla,“ poznamenala smutným hlasom Mintálová. Celkové prvenstvo si vyjazdila Rakúšanka Corinna Kuhnleová.

V nedeľu od 9.00 h sú v Čunove na programe súboje kajakárov a kanoistiek, v hre bude aj päť slovenských lodí.