Lenny Kravitz predstavil špeciálneho hudobného hosťa svojho „Here to Love“ Tour 2020

Celosvetovo obľúbený spevák a multiinštrumentalista Lenny Kravitz predvedie svoje energické vystúpenie na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už 1. júla tohto roka.

Návštevíci koncertu „Here to Love“ Tour 2020 si spolu s americkým idolom zaspievajú jeho najväčšie hity ako American woman, Fly away, I belong to you, Ain’t over til it’s over, Again, ale aj niekoľko novších piesní z jeho posledného albumu Raise Vibration.

https://www.youtube.com/watch?v=eW2qlKa6oHw

Singel „Here To Love (#fightracism)“

Rodák z New Yorku posledné mesiace prostredníctvom sociálnych sietí fanúšikov zásobuje novinkami.

Nie je to tak dávno, čo svoje sily spojil s Úradom OSN pre ľudské práva, aby svojím vynoveným singlom „Here To Love (#fightracism)“ podporil myšlienku boja proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii.

Ako už napovedá názov celého turné, aj jeho vystúpenia v rámci koncertnej šnúry podporia krásnu myšlienku hlásajúcu rovnosť a ľudské práva. Inak tomu nebude ani v Bratislave. Vstupenky na koncert Lenny Kravitz „Here to Love“ Tour 2020 sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

https://www.youtube.com/watch?v=tM_DQmzEOew

Pred niekoľkými týždňami internet obleteli fotografické snímky Krarvitza pilne pracujúceho v nahrávacom štúdiu. Či sa priaznivci charizmatického speváka môžu tešiť na ďalší megahit, zatiaľ ostáva pod rúškom tajomstva, oficiálne však ohlásil ďalšie milé prekvapenie.

Stávka na mladého hudobníka

Tohtoročné turné sa Lenny Kravitz rozhodol osviežiť špeciálnym hosťom. Multitaletovaný spevák stavil na kartu mladého hudobníka, ktorého muzika oslovila a urobila dojem aj na hviezdu obrovského formátu, akou Kravitz bezbochyby je.

Koncerty počas všetkých zastávok „Here to Love“ Tour 2020 otvorí Cory Henry – spevák, skladateľ, klavirista a hudobník, ktorý hraním na organ dáva tomuto monumentálnemu hudobnému nástroju absolútne nový rozmer.

Telentovanému muzikantovi bude počas vystúpení sekundovať kapela The Funk Apostles, s ktorou v roku 2018 vydal album Art of Love. Okrem rodného mesta New York, Kravitza s Henrym spája i hudobný žáner, ktorý oboch spevákov ovplynil. Otvorenie koncertu sa tak bude niesť v rytme R&B a soulu.

https://www.youtube.com/watch?v=5OMnqW1BL6s