Leščáková: Kolíková a jej frakcia nevysvetlili, prečo sa začali snažiť o funkcie na čele strany Za ľudí

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) ani členovia jej frakcie doteraz nevysvetlili predsedníctvu a členskej základni, prečo sa po vládnej kríze začali tak intenzívne snažiť o obsadenie funkcií na čele strany Za ľudí.

Skonštatovala to poslankyňa Národnej rady SR SR, podpredsedníčka a regionálna koordinátorka strany Za ľudí Viera Leščáková v stanovisku niektorých poslancov a členov predsedníctva strany k „opätovným zavádzajúcim informáciám zo strany Márie Kolíkovej“.

Šuteková vyzvala na ukončenie útokov

Člena predsedníctva strany a štátneho tajomníka ministerstva investícií Dušana Veliča mrzí, že Kolíková komentuje situáciu, ktorú sama s kolegami v strane vyvolala, ako nedôstojnú a neznesiteľnú.

„Rozumiem sporu, ak je založený na rozdielnych názoroch a hodnotách, ale nerozumiem sporu, ktorý náš spoločný projekt rozbíja. Hodnotovým bojom bola vládna kríza, kde predsedníčka strany (Veronika Remišová, pozn. SITA) v súlade s našimi hodnotami odmietla návrat Smeru a Hlasu, s čím sa plne stotožňujem. Hodnoty sú pre mňa práca pre občanov, boj proti korupcii, transparentné a zodpovedné vládnutie. Som z tejto situácie sklamaná a kolegov vyzývam, aby s mediálnymi útokmi a klamstvami prestali,“ uviedla poslankyňa parlamentu a podpredsedníčka strany Miriam Šuteková.

Podpora strany sa prepadla

Leščáková dodala, že strana mala začiatkom roka preferencie na úrovni šiestich percent a po „nepochopiteľnom samovražednom útoku kolegov“ na vlastnú stranu sa podpora prepadla. Zároveň zdôraznila, že nesúhlasí s argumentáciou v médiách, že sa za konanie predčasného snemu vyjadrili aj krajské organizácie.

„Začínam nadobúdať dojem, že skupina okolo Márie Kolíkovej sleduje skôr osobné záujmy a ambície, ktoré sa snaží presadiť za každú cenu. Dokonca je najnovšie zo strany frakcie aj snaha silovo odvolávať predsedníčku klubu Janu Žitňanskú, ktorá sa do konfliktu vôbec nezapájala. Ak celý konflikt je len zámienkou na odchod Márie Kolíkovej zo strany, ako to naznačuje v médiách, mohli to kolegovia urobiť hneď a bez tohto cirkusu, ktorý strane škodí a znechucuje občanov,“ uzavrela.

Skreslené informácie

Podľa Dušana Veliča sa verejnosti podsúvajú skreslené informácie a Mária Kolíková mala zo strany Veroniky Remišovej, ale aj predsedníctva a poslaneckého klubu, vždy silnú podporu pri reformách a pri odborných riešeniach, ktoré presadzovala.

„Ak odôvodňuje požiadavku na mimoriadny snem tým, že potrebuje takúto podporu mať, pokladám to už len za hľadanie zámienky na odchod a na rozbitie strany. Ak sa kolegovia po vládnej kríze takto nepochopiteľne rozhodli, mohli to povedať hneď a nepoškodzovať stranu neustálou mediálnou kampaňou,“ uzavrel.