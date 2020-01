Lesné požiare v Austrálii zničili už stovky domov a zabili milióny zvierat (video+foto)

Lesné požiare v Austrálii zničili už takmer 2 000 domov, potvrdili tamojšie úrady. Juhovýchod krajiny bojuje s bezprecedentnými požiarmi, ktorých šírenie podporujú rekordné teploty a sucho.

Aktuálne miernejšie teploty by mali v piatok opäť stúpnuť, čo vyvoláva obavy, že dva z požiarov by sa mohli spojiť do jedného obrovského. Od septembra pripravili požiare v Austrálii o život už najmenej 25 ľudí a milióny zvierat.

V utorok hlásil štát Nový Južný Wales 1 588 zničených a 653 poškodených domov. Okolo 200 domov ľahlo popolom aj v susednom štáte Viktória, ďalších vyše 100 zhorelo v iných štátoch.

Úrady odhadujú škody doteraz na 700 miliónov austrálskych dolárov (433 miliónov eur), očakávajú však ešte ich výrazný nárast.