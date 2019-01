LESY SR zastrešia tretí ročník lyžiarskych pretekov Horehronská liga

BANSKÁ BYSTRICA 4. januára 2019 (WBN/PR)

LESY SR podporia tretí ročník série pretekov horehronskej ligy v zjazdovom lyžovaní LESY SKI CUP

Program pretekov: 19. 1. 2019 Čertovica 1. 2. 2019 Šachtičky 16. 2. – 17. 2. 2019 Polomka 10. 3. 2019 Donovaly

Lyžovanie je historickou súčasťou lesníckeho povolania

Lesníci v minulosti boli v zimnom období bez lyží priam stratení

Lyžiari v zimnom období priam kolonizujú lyžiarske svahy. Čoraz viac sa do popredia tlačí skialpinizmus a tak sa lyžiari okrem svahov, presúvajú aj na iné vyššie položené miesta. Tí odvážnejší a šikovnejší dokážu bez problémov zlyžovať aj pomedzi stromy, ak to snehová pokrývka dovolí. No nie je to žiadna novinka, však lesníci pred desiatkami rokov využívali lyže pri pochôdzkach a kontrole svojich úsekov v zimnom období.

S lyžovaním treba však začať v mladšom veku. No nie každý má na to, aby bol z neho profesionálny lyžiar a práve žalostnú situáciu, do ktorej sa dostanú nádejné lyžiarske talenty, ktoré sa po skončení základných škôl nevydajú na profesionálnu lyžiarsku dráhu, začal riešiť štátny podnik LESY Slovenskej republiky už minulý rok.

„Deti po skončení základných škôl (cca vo veku 16 rokov) už nemajú na strednom Slovensku možnosť súťažiť v klasickom a obrovskom slalome. Na bežných zjazdovkách si tento typ lyžovania pomedzi bránky súťažne neužijú, nakoľko na to v našich lyžiarskych strediskách nie sú vytvorené podmienky. Preto sme vytvorili a už tretí rok zrealizujeme sériu piatich pretekov v súťaži LESY SKI CUP Horehronská liga. Práve tu dostanú všetci možnosť zmerať svoje sily za rovnakých profesionálnych podmienkach ako na vrcholových lyžiarskych pretekoch,“ prezentuje zimný projekt štátneho podniku jeho generálny riaditeľ Marian Staník.

„Ako sa hovorí, do tretice všetko dobré a tento rok to zatiaľ z pohľadu snehových podmienok vyzerá veľmi nádejne. Preto dúfame, že počet účastníkov nášho projektu vzrastie. V piatich plánovaných kolách si môžu zmerať sily naozaj všetci, o čom svedčí aj šesť súťažných vekových kategórií. Pred každým pretekom je potrebné zaregistrovať na webovej stránke http://lesycup.sk/,“ konkretizuje informácie vedúci odboru komunikácie Pavel Machava. „Tento rok štartujeme už 19.1.2019 už tradične na Čertovici a už 1.2.2019 máme vyhradený priestor pre preteky na Šachtičkách. Do druhej polovice súťaže sa prehupneme 16. a 17.2.2019 na Polomke, kde druhý deň pretekov bude venovaný spomienke na Danu Chebeňovú, bývalú vedúcu Športového klubu Lyžiarik a spoluzakladateľku projektu LESY SKI CUP. A potom sa už môžeme tešiť na veľké finále, ktoré odštartujeme 10.3.2018 na Donovaloch, kde aj ukončíme už tretí ročník projektu LESY SKI CUP“.

Okrem štyroch klubov (LO Mladosť, ŠKB Lyžiarik, Ski klub Donovaly a LO HST Polomka – Bučník), na ktorých je LESY SKI CUP – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní postavená, vítame všetkých, ktorí si chcú zmerať svoje sily. Okrem súťaží sa na Vás tešia aj lesníci a lesní pedagógovia štátneho podniku LESY SR s množstvom zaujímavostí a informácií.