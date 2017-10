Let 666 v piatok trinásteho bezpečne pristál na letisku HEL

HELSINKI 13. októbra (WebNoviny.sk) – Fínska spoločnosť Finavia, ktorá má pod svojou správou 21 letísk na území Fínska, nemá veľké porozumenie pre ľudí, ktorí veria v magickú silu čísiel a dátumov.

V piatok vydala oficiálne stanovisko, v ktorom oznamuje, že let fínskej spoločnosti Finnair AY-666 z dánskej Kodane bezpečne pristál na helsinskom letisku Vantaa, a to aj napriek tomu, že je piatok trinásteho. Ako správca fínskych letísk pripomína, pozoruhodné nie je len číslo letu, považované za satanistický symbol, ale aj to, že helsinské letisko má medzinárodný kód HEL.

Let AY-666 premáva medzi Kodaňou a Helsinkami už jedenásť rokov, za ten čas už letel 21-krát aj v piatok trinásteho, a žiadnemu z jeho pasažierov sa nikdy nič nestalo. Napriek tomu už lietadlo pod týmto číslom v piatok trinásteho viackrát nepoletí. Spoločnosť Finnair koncom októbra prečíslováva svoje lety a let AY-666 sa po novom bude volať AY-954.