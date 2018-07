Letecká spoločnosť Pobeda zvýši počet letov z Bratislavy do Moskvy

BRATISLAVA 30. júla (WebNoviny.sk) – Bratislava dostane viac letov do Moskvy. Letecká spoločnosť Pobeda totiž pridala nad rámec plánovaného letného letového poriadku ďalších 44 letov z Bratislavy do Moskvy a späť.

Lety pribudnú od 31. augusta do konca letného letového poriadku, teda do 26. októbra 2018. Pobeda prevádzkuje linku z Bratislavy na letisko Vnukovo v Moskve trikrát týždenne, v utorky, štvrtky a v soboty. Pre veľký záujem už zvyšoval frekvenciu letov na päť týždenne v období od konca apríla do konca mája.

Frekvencia leteckého spojenia s Moskvou tak opäť stúpne na 5 letov týždenne od konca augusta do konca októbra a dokonca na 6 letov za týždeň od 3. septembra do 15. septembra. Vtedy sa bude medzi Bratislavou a Moskvou lietať každý deň okrem nedele.

Ruská letecká spoločnosť Pobeda je súčasťou skupiny Aeroflot. Priame dvojhodinové lety z letiska Bratislava do Moskvy a späť prevádzkuje od decembra 2015 lietadlami typu Boeing 737-800 Next Generation s kapacitou 189 cestujúcich.