Letecká spoločnosť Travel Service prenajala svoje lietadlá aj s posádkami, budú lietať v USA

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) – Česká letecká spoločnosť Travel Service, ktorá pôsobí aj na Slovensku, uzatvorila na zimnú sezónu 2017 – 2018 tri nové kontrakty na prenájom svojich lietadiel s posádkami. Celkom šestnásť lietadiel Boeing 737 – 800 z flotily spoločnosti bude lietať počas zimy v Severnej a Južnej Amerike.

Travel Service informoval, že uzavrel novú zmluvu s americkou leteckou spoločnosťou SWIFT AIR na prenájom štyroch Boeingov s posádkami od 20. decembra 2017 do 10. apríla 2018.

Medzinárodné letiská v USA

Lietadlá budú umiestnené na medzinárodných letiskách v Milwaukee, Chicagu a Lansingu v USA a budú nasadzované na linky z USA do Mexika, Dominkánskej republiky, na Kubu a do ďalších krajín v oblasti Karibiku.

Ďalší nový kontrakt Travel Service podpísal s leteckou spoločnosťou Sunrise Airways z Haiti ešte v septembri na prenájom jedného Boeingu s posádkami od 5. októbra 2017 do 30. apríla 2018. Lietadlo je nasadzované na linky z haitského Port au Prince do Orlanda na Floride a na lety na Kubu, ostrov Curacao a do Chile.

Koncom novembra Travel Service umiestnil jeden Boeing do Surinamu v Južnej Amerike. Kontrakt so spoločnosťou Surinam Airways je uzatvorený do konca februára 2018. Lietadlo má základňu v Paramaribe a obsluhuje najmä linky do Miami v USA.

Spolupráca s kanadskými spoločnosťami

Najviac lietadiel posiela Travel Service do Kanady. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch pokračuje na sezónu 2017/2018 v spolupráci s kanadskými leteckými spoločnosťami Sunwing a Air Transat a do Kanady mieri desať lietadel Boeing 737 – 800.

„Travel Service je v oblasti prenájmu lietadiel s posádkami dlhodobo úspešný. V zimných mesiacoch, keď je v Európe nižší záujem o lietanie, tak môžeme dosiahnuť maximálneho využitia našich lietadiel a naši piloti získavajú skúsenosti z lietania po celom svete,“ povedal generálny riaditeľ Travel Service Roman Vik.

V okolitách krajinách má dcérske spoločnosti

„Aj vďaka ich profesionalite sa nám darí uzatvárať zmluvy so zahraničnými leteckými spoločnosťami na dlhodobom základe. Príkladom je spolupráca s kanadskými leteckými spoločnosťami,“ dodal.

Travel Service vznikol v roku 1997 a je najväčšou českou leteckou spoločnosťou. Prevádzkuje pravidelné linky pod značkou SmartWings, charterové lety a privátne lety kategórie business jet. Travel Service pôsobí okrem Českej republiky aj na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku, kde má svoje dcérske firmy.