Letisko Bratislava čaká od júna do októbra takmer dvetisíc dovolenkových letov

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Takmer dvetisíc dovolenkových charterových letov sa uskutoční na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v najvyťaženejšom letnom dovolenkovom období, ktoré sa naplno začína práve v júni a trvá do októbra.

Najviac letov do Antalye a späť

Najviac, zatiaľ 473 letov, je naplánovaných do tureckej Antalye a z nej. Najsilnejším mesiacom bude už tradične júl, počas ktorého využijú dovolenkári 594 odletov do dovolenkových letovísk a príletov z nich.

“Dovolenková sezóna sa na bratislavskom letisku začala rozbiehať už v apríli s prvými odletmi do Salalahu v Ománe. V máji k nim pribudli aj charterové lety do Antalye, Hurghady a Tel Avivu. Začínajúcu sa dovolenkovú sezónu už bude na letisku naplno cítiť v júni, počas ktorého sa uskutoční 311 odletov a príletov do a z destinácií v Turecku, Egypte, Tunisku, Bulharsku, Grécku, v Izraeli, na Malte či v Čiernej Hore,” informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

V júli sa uskutoční takmer šesťsto charterových letov pre klientov cestovných kancelárií a v auguste 584. Spolu 401 letov ešte dovolenkári stihnú aj v septembri.

“V októbri bude ešte stále možné absolvovať leteckú dovolenku do egyptských letovísk Sharm El Sheikh, Hurghada, Djerba či iných, keďže v pláne je aj v tomto období 48 odletov a príletov,” dodala Ševčíková. Počet letov sa pritom na základe dopytu klientov cestovných kancelárií môže ešte meniť.

Stúpol počet letov na Kapverdské ostrovy

Návrat záujmu o dovolenky s odletom z Bratislavy zaznamenáva Turecko a jeho Antalya, kam je naplánovaných o 40 % viac letov, ako sa uskutočnilo vlani. Nasleduje za ním egyptská Hurghada, do ktorej a z ktorej je naplánovaných 160 letov.

Dovolenkármi obľúbené Bulharsko bude tiež patriť medzi päť najčastejších dovolenkových destinácií z Bratislavy, kam bude smerovať počas sezóny 131 odletov a príletov do Burgasu a 48 letov do a z Varny. Dvojnásobne zároveň stúpol počet letov na exotické Kapverdské ostrovy s 39 odletmi a tiež príletmi. Viac letov ako vlani pribudlo zároveň aj do Tuniska.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. História letiska siaha do roku 1946. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.