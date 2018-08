Letisko Bratislava vybavilo najviac cestujúcich v jeho histórii, prispeli k tomu aj nové linky

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v júli 349 720 cestujúcich, čo je o 15 percent viac v porovnaní s tým istým mesiacom vlani. Ide o najvyšší počet pasažierov v siedmom mesiaci v celej histórii letiska od jeho vzniku v roku 1951.

Oproti vlaňajšiemu júlovému rekordu s 304 388 cestujúcimi ich počet vzrástol o vyše 45 tisíc. Ako letisková spoločnosť v stredu informovala, tristotisícovú hranicu vybavených ľudí v júli dosiahla ešte v roku 2008 (304 146).

Najsilnejšia letná sezóna

Za sedem mesiacov tohto roka prešlo bránami najväčšieho domáceho letiska 1 251 283 cestujúcich a ich počet sa medziročne zvýšil o 20 %. Letisko predpokladá, že v tomto roku by mohlo vybaviť najviac pasažierov v histórii a prekonať rekord z roku 2008, kedy ich počet dosiahol 2,2 milióna.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bratislavského letiska Jozef Pojedinec na tlačovej besede informoval, že podľa doterajších údajov vybavia viac ako tristotisíc cestujúcich aj v tomto mesiaci. „Očakávame 320 – 330 tisíc pasažierov v priebehu augusta,“ povedal.

K rastu počtu cestujúcich podľa šéfa letiska prispievajú nové pravidelné linky, ale najmä najsilnejšia letná sezóna s plánovanými vyše dvetisíc charterovými letmi, čo je viac o 37 % ako vlani. „Otvárame dve nové linky v najbližšom období do Marrákešu a do Ľvova. Mali by byť spustené na jeseň a druhá linka by mala nahradiť linku do Varšavy, ktorú ruší (od októbra) spoločnosť Wizz Air,“ uviedol Pojedinec.

Očakávajú historické čísla

Za sedem mesiacov tohto roka bolo najviac cestujúcich na pravidelných linkách do destinácií Londýn (Stansted a Luton), Dublin, Moskva, Miláno, Skopje a Kyjev.

V letnej dovolenkovej sezóne je najväčší záujem o charterové lety do tureckej Antalye, do egyptskej Hurghady, do Solúna, na Krétu a Rodos v Grécku, ako aj do tuniského Monastiru a bulharského Burgasu.

„Čo sa týka celkových odhadov vybavenia pasažierov v roku 2018, očakávame historické čísla. Ak sa vo svete nič mimoriadne nestane, čo sa týka bezpečnosti, výsledky by mohli prekonať historické čísla. Očakávame počet pasažierov na úrovni dva milióny 240 tisíc,“ priblížil Pojedinec s tým, že odhad na tento rok podľa neho zatiaľ vyšiel vcelku presne. Ako dodal, letisko rastie vo všetkých ekonomických ukazovateľoch, zvýšili sa tržby z leteckých aj neleteckých činností.

Zaťaženie miliónovým úverom

„Takisto sa nám darí znižovať náklady na dlhovú službu, servis aj opravy. V jarných mesiacoch sa nám podarilo zrekonštruovať ďalšiu časť pristávacej dráhy 13-31, takže zostáva už len veľmi malá časť v križovatke dráh, ktorá by mala byť posledná etapa servisu a rekonštrukcie dráhového systému,“ uviedol Pojedinec.

Letisko v najbližších dvoch, troch rokoch neočakáva väčšie investície do dráhového systému. Ani v tomto roku neplánuje dosiahnutie zisku z dôvodu zadlženia z minulosti a vysokých odpisov.

„Letisko rastie, avšak je zaťažené úverom vo výške viac ako 50 mil. eur. Máme stále vysoké odpisy, aj keď klesajú, čo je dôsledok toho, že sa do majetku neinvestujú prostriedky. Klesajú odpisy, takže letisko neskončí v zisku,“ uzavrel Pojedinec.