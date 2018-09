Letisko M. R. Štefánika v Bratislave zaznamenalo ďalší rekord v počte vybavených cestujúcich

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Letisko M. R. Štefánika zaznamenáva v tomto roku absolútne historické rekordy v počte vybavených cestujúcich.

V auguste vybavilo spolu na prílete a odlete 341 430 pasažierov, čo je najviac v tomto mesiaci od vzniku letiska. Informovala o tom v utorok letisková spoločnosť s tým, že v porovnaní s augustom vlani to bolo viac o 15 %, resp. o 44 510 osôb.

Augustový počet má aj ďalšie míľniky

„Spolu prešlo letiskom na prílete a odlete počas ôsmich mesiacov tohto roka 1,592 milióna cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 15 percent,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

„Počas ôsmich mesiacov roka 2018 sme už vybavili viac cestujúcich ako počas celého roka v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014 či 2015,“ porovnal šéf bratislavského letiska.

Augustový počet cestujúcich popri ich najvyššom množstve v tomto mesiaci od vzniku letiska zároveň znamená ďalšie míľniky. „Je to druhý najvyšší počet cestujúcich počas jediného mesiaca v celej histórii letiska. Absolútne historicky najvyšší počet cestujúcich počas jediného mesiaca dosiahlo letisko v júli 2018 – 349 720 cestujúcich,“ priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Najviac letov do Turecka a Británie

Vyše 300 tisíc cestujúcich v jednom mesiaci zaznamenalo letisko v uplynulom mesiaci štvrtý raz v histórii, predtým v júli 2008 (304 146 cestujúcich), v júli 2017 (304 388) a v spomínanom júli 2018 (349 720). „Je to prvý raz v histórii, kedy letisko prekonalo mesačnú hranicu 300 tisíc cestujúcich dokonca dvakrát v roku (v júli a v auguste 2018),“ dodala Ševčíková.

V auguste cestovalo najviac cestujúcich z Bratislavy do tureckej Antalye, na londýnske letiská Stansted a Luton, do bulharského Burgasu, egyptskej Hurghady či do Heraklionu na gréckom ostrove Kréta. Letisko v auguste vybavilo spolu 3 552 letov.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.