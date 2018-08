Letisko vo Frankfurte nad Mohanom museli čiastočne evakuovať

BERLÍN 7. augusta (WebNoviny.sk) – Nemecká polícia evakuovala v utorok časť terminálu na letisku vo Frankfurte nad Mohanom, ktoré je najväčším v krajine. Dôvodom boli obavy, že najmenej jedna osoba prešla do bezpečnostnej zóny letiska bez kontroly.

Spolková polícia uviedla, že zastavila nástupy v zóne A v Termináli 1 a bezpečnostnú zónu evakuovala. Policajná hovorkyňa Julia Thielová pre agentúru The Associated Press uviedla, že konali na základe „indícií, podľa ktorých najmenej jedna osoba prešla do bezpečnostnej zóny letiska neoprávnene, preto sme ju museli evakuovať„. Koľkých ľudí sa tento krok bezprostredne dotkol, zatiaľ nie je jasné.