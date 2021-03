Letná dovolenka v zahraničí zostane zrejme pre Britov tabu, zákaz cestovania pravdepodobne predĺžia

Letné dovolenky v zahraničí Veľká Británia svojim občanom pravdepodobne nepovolí skôr ako v auguste. Britský minister kultúry Oliver Dowden pre televíznu stanicu Sky News povedal, že „v súvislosti s cestovaním do zahraničia existujú ťažkosti“ vzhľadom na zvyšujúce sa tempo pribúdania prípadov ochorenia COVID-19 v Európe, no v rámci posudzovania zahraničných dovoleniek sa skúmajú „všetky možnosti“.

Dovolenky v zahraničí nemajú Briti teraz povolené prinajmenšom do 17. mája. Avšak nová legislatíva, ktorá prichádza tento týždeň, zavádza hrozbu pokuty do 5-tisíc libier pre každého, kto by vycestoval do zahraničia bez dôležitého dôvodu.

Navyše, zdroj nedeľníka Sunday Times uviedol, že aj tento dátum je „veľmi optimistický“ a „najpravdepodobnejším termínom sa zdá august“. Na druhej strane však komisár Európskej únie pre vnútorný trh Thierry Breton vyjadril nádej, že Európa bude mať letnú turistickú sezónu, ktorá bude „porovnateľná s minuloročnou“ a to vďaka masovej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19.