Letná očista pre váš domov

Bratislava, 8.6.2017 ( WBN/PR ) – K letu už neodmysliteľne patria grilovačky a posedenia s priateľmi na terase. Tie sa však nezaobídu bez precíznej prípravy. Aby sa hostia cítili príjemne, zabezpečte si všetko potrebné v predstihu.

A nehovoríme len o chutnom jedle. Pri vstupe do vášho príbytku, si každý ako prvé všimne čisté a príjemné prostredie. Preto na veľké upratovanie nemyslite len po zime a pred sviatkami, ale doprajte svojmu domu aj letnú očistu.

Začnite od žalúzií

Okná patria medzi najmenej obľúbené časti bytu či domu, keď ide o upratovanie. Avšak, práve veľké sklené plochy sú vystavené množstvu nepriaznivých vplyvov. Dážď, peľ či kvety ich dokážu nepekne poznačiť. A keďže okná a terasové dvere tvoria veľkú plochu, je takmer isté, že neostanú bez povšimnutia hostí.

Aby ste sa nemuseli za ich stav hanbiť, venujte im dostatočnú pozornosť. To, že okná je potrebné umývať za pekného počasia, je základné pravidlo, ktoré ovláda už každá domáca gazdinka. Ak však neviete, ako postupovať, pamätajte, že vždy treba začať od žalúzií. V inom prípade by stekajúca špina z lamiel mohla zanechať fľaky na čistých sklených výplniach.

Zabudnite na tradičné recepty

Umývanie okien neznamená len čistenie sklených výplní, rovnako dôležité sú parapety a rámy. Najlepšie je umyť ich hubkou, švédskou utierkou, namočenou v čistej vode alebo v zmiešanej saponátom. Pozor, to neplatí pre umývanie okenných skiel, kedy saponát môže zanechať dúhové stopy alebo šmuhy. Taktiež nie je potrebné používať na okná ocot a noviny, ako to robili naše staré mamy. Široká ponuka špeciálnych prípravkov dokáže dokonalo zefektívniť prácu, pretože čistia a leštia zároveň. Clin s novou pištoľou vám umožní zasiahnuť až o 25 percent povrchu viac, ako tomu bolo doteraz. Navyše jeho špeciálne zloženie s impregnačným efektom dokonalo odpudzuje vodu a špinu. Rečou upratovania to znamená menej námahy a rýchlejšie, a predsa precíznejšie, umyté okná.

Stôl prezradí všetko

Ak ste sa rozhodli pozvať hostí na posedenie do záhrady či na terasu a záhradný nábytok ste od jesene nevyužívali, je najvyšší čas ho oprášiť. Dobrú večeru a osviežujúce drinky si totiž najlepšie vychutnáte v dobrej spoločnosti a čistom prostredí. Správna starostlivosť o záhradný nábytok dokáže predĺžiť jeho životnosť a znížiť opotrebovanosť.

Najpoužívanejším, a teda i najnáchylnejším kusom nábytku na nečistoty, je jednoznačne stôl. Navyše, ak má dosku zo skla, skôr či neskôr sa na nej objavia zaschnuté škvrny či šmuhy. Aby ste neporiadkom neodplašili svojich hostí, majte po ruke účinný prostriedok, ktorým po večeri rýchlo odstránite všetky nečistoty.

Každý materiál = iná starostlivosť

Každý nábytok si vyžaduje inú starostlivosť. Niektoré sú viac, iné menej náročné na údržbu. Najmenej starostlivosti si vyžaduje nábytok z hliníka, ktorý je v podstate bezúdržbový. Občas ho len pretrite vlhkou handrou, aby sa na ňom nedržala špina či prach. Plasty je taktiež potrebné utrieť od prachu a ošetriť špeciálnym čističom. O čosi náročnejšie je to s nábytkom z masívu, o ktorý sa treba starať špeciálnymi prípravkmi na drevo.

Ak máte nábytok z rôznorodého materiálu, prvou pomocou pri odstraňovaní nečistôt môžu byť takzvané „multi-surface“ čističe, ktoré sú vyvinuté na univerzálne použitie. Napríklad Clin Multi-Shine zvládne sklo, drevo, kov, oceľ, kameň, keramiku, plast, gumu alebo kožený nábytok i chúlostivé povrchy.

Pustite sa do riadu

Po večeri a odchode hostí si vás pravdepodobne v umývadle počkajú kopy špinavého riadu. Jeho umývanie síce nepatrí medzi obľúbené činnosti, ale čím skôr sa špinavých tanierov a príborov zbavíte, tým lepšie. Zvoľte si správnu postupnosť, aby umývanie splnilo skutočný účel. Najskôr sa zamerajte na sklený riad, následne na porcelán, príbory a až v úplnom závere sa venujte najviac znečistenému a mastnému riadu. Pred umývaním nezabudnite odstrániť z riadu zvyšky jedla či hrubé vrstvy zaschnutých tekutín.

Výborným pomocníkom je Pur Power Orange & Grapefruit, obsahuje jedinečnú formulu s mimoriadne účinnými enzýmami a aminoxidmi. Poradí si so zaschnutými strašiakmi, ako sú napríklad pečené zemiaky v pekáči, cestoviny v hrnci či pripálenými panvicami. Vhodne zvolený saponát navyše dokáže príjemne rozvoňať riad.

Nedajte škvrnám šancu

Pravdepodobne si pamiatku z grilovačky odnesie aj obrus na stole. Ak svojim hosťom doprajete elegantne naaranžovaný stôl s obrusom v svetlých farbách, je takmer isté, že praniu sa nevyhnete. V prípade, že sa na ňom vyskytnú škvrny, dôležité je, aby ste čistenie zbytočne neodkladali, inak môžu fľaky silno zaschnúť. Použiť pri tom môžete nový Persil 360° Complete Clean, ktorý prináša univerzálny gél na odstraňovanie škvŕn s optimalizovanou zmesou enzýmov a špeciálnym polymérom, vďaka čomu ľahšie zatočí so škvrnami najmä na bavlne. Taktiež je šetrný k tkaninám, pomáha obmedziť žmolkovanie, zjemňuje aj vyhladzuje povrch a svojím špeciálnym zložením obnovuje farby a zvyšuje jas.

A po príjemnom večeri s priateľmi neostane ani stopa.