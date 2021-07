Letná olympiáda v Tokiu (atletika): Gajanová zlepšila slovenský výkon roka, ale mala obrovskú smolu

Slovenská reprezentantka v atletike Gabriela Gajanová nepostúpila do semifinále behu na 800 m na olympijských hrách v Tokiu. V záverečnom šiestom rozbehu na 800 m skončila siedma, ale časom 2:01,41 min o 1,95 sekundy zlepšila vlastné slovenské sezónne maximum (2:03,36).

Zverenkyňa švajčiarskeho trénera Louisa Heyera mala smolu, lebo postup do semifinále s časom jej ušiel iba o jedno miesto a 25 stotín. Posledná postupujúca Španielka Natalia Romerová dosiahla čas 2:01:16.

Pod dve minúty bežali len dve

Pri premiére na olympijskom sviatku skončila 21-ročná Liptáčka na 25. mieste, hneď za 24 semifinalistkami. Priamo postúpili z každého zo šiestich rozbehov len prvé tri pretekárky, ďalších šesť išlo ďalej s časom.

Celkovo sa na 800 m predstavilo 46 aktérok. Pod 2 minúty v rozbehoch bežali iba dve, najrýchlejšia bola Jamajčanka Natoya Gouleová (1:59,83 min).

Štvrtý najlepší čas v kariére

„Gabika dosiahla v tokijskom rozbehu svoj štvrtý najlepší čas v kariére. Lepšie bežala len dvakrát v roku 2019 – Odložilov memoriál v Prahe 2:00,58, Diamantová liga v Lausanne 2019 2:01,25 a vlani na mítingu P-T-S v Šamoríne 2:01,26),“ informoval Slovenský atletický zväz na svojom facebookovom profile.

„Som veľmi šťastná, že som si zabehla sezónne maximum. Splnila som, čo sme si s trénerom povedali, čiže nestratiť kontakt s hlavnou skupinou. Nepostúpila som o jedno miesto, a to zamrzí. Je to šport, preto to beriem tak, ako to je. S časom vyše 2:03 som nastupovala do pretekov, dokázala som sa výrazne zlepšiť a bojovala som,“ skonštatovala Gabriela Gajanová pre RTVS.