Letná olympiáda v Tokiu (golf): Sabbatini predviedol skvelý výkon a berie striebro, zlato putuje do USA (foto)

Slovenský reprezentant v golfe Rory Sabbatini pomerne prekvapujúco získal striebornú medailu na olympijských hrách v Tokiu. Štyridsaťpäťročnému juhoafrickému rodákovi so slovenským pasom vyšlo nedeľňajšie 4. kolo najlepšie zo všetkých účastníkov turnaja, keď zahral iba 61 úderov, čo je desať rán pod par ihriska a svoju konečnú bilanciu vylepšil na -17 rán pod par ihriska (267).

V celkovom účtovaní v Kasumigaseki Country Clube bol lepší iba Američan Xander Schauffele, ktorý dosiahol o jeden úder menej ako Sabbatini. Spolu sedem golfistov malo po 4. kole bilanciu -15 a musia ešte absolvovať rozstrel o bronz.

Rory Sabbatini získal vôbec prvú olympijskú medailu pre Slovensko v golfe. Toto športové odvetvie je súčasťou programu pod piatimi kruhmi len štvrtýkrát, v minulosti to bolo v Paríži 1900 a St. Louis 1904. Prišla však dlhá pauza a golf sa na OH vrátil až v Riu de Janeiro 2016. Zaujímavosťou je, že po nedeli sa Slovensko dostalo k Švédsku a Novému Zélandu na piatu priečku medailovej bilancie krajín v golfe na OH.

Medaila bol tajný sen

Po sobote bol Sabbatini na 17. priečke s bilanciou 7 úderov pod par, ale v nedeľu bol na nezastavenie. Začal s birdie na prvej, druhej a piatej jamke, na šiestej dokonca pridal eagle a na ôsmej opäť potreboval o jednu rana menej ako par. Prvú polovicu nedeľňajšieho kola síce ukončil bogey na 9. jamke, ale tým sa jeho spanilá jazda neskončila.

Na nasledujúcich piatich jamkách zaznamenal birdie až štyrikrát, potom na šestnástej potreboval o jeden úder viac ako par, no na sedemnástej a osemnástej jamku opäť skóroval. S olympijským turnajom sa rozlúčil takmer štvormetrovým puttom na osemnástke.

„Ráno sme išli na raňajky, bez stresu a bez tlaku. Vraveli sme Rorymu ‚choď sa zabaviť. Keď zahráš mínus desať, je šanca na medailu. Skôr sme však mysleli na najlepšiu desiatku. A stalo sa. Je to super, ale takýto úžasný výsledok sme si nepredstavovali ani v najdivokejších snoch. Je to obrovský úspech. Všetci sme pred olympiádou hovorili, že nejdeme do Tokia na výlet, ale zabojovať medailu pre Slovensko. Teraz je to reálne,“ uviedol prezident Slovenskej golfovej asociácie Rastislav Antala pre RTVS.

O bronze sa ešte nerozhodlo

Keď Sabbatini skončil, ďalší golfisti z popredia ešte mali pred sebou niekoľko jamiek, musel teda čakať. Po svojom famóznom výkone sa zaradil na druhú priečku, no vedúci Schauffele na štrnástej jamke zaznamenal bogey a bol na tom rovnako ako slovenský reprezentant.

Američan vedel, že na posledných štyroch jamkách musí uhrať minimálne par, aby si zachoval šancu na zlato. To sa mu napokon aj podarilo, pričom na sedemnástke po náročnom putte zaznamenal birdie a osamostatnil sa na čele. V závere zahral par a po ňom sa radoval zo zlata.

Na slovenského golfistu sa v ďalšom priebehu už nedotiahol ďalší zo súperov, no viacerí skončili dva údery za Sabbatinim a museli absolvovať rozstrel, ktorý sa konal na 10., 11. a 18. jamke. O držiteľovi bronzu teda ešte nie je rozhodnuté.