Letná olympiáda v Tokiu (rýchlostná kanoistika): Slovenská K4 dobre chytila štart a v rozjazde skončila druhá

Slovenský štvorkajak si vybojoval priamy postup do semifinále pretekov K4 na 500 m na olympijských hrách v Tokiu. Slovenský tím v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek zdolali v druhej rozjazde iba Španieli, aj to len o 149 tisícin sekundy.

Iba dve lode si na kanáli Sea Forest Waterway vybojovali priamy postup do semifinále, ďalšie tri v poradí Kanaďania, Rusi a Maďari, budú musieť ešte v piatok zabojovať vo štvrťfinále. Z prvej rozjazdy si priamy postup do semifinále zaistili Nemci a Austrálčania.

Sobotňajšie semifinále má štart o 3.21 h SELČ, finálový boj o medaily príde na rad o 5.37 h SELČ.

Maďari svoju jazdu „zabalili“

Slováci podali v druhej rozjazde na 500 m v konkurencii štyroch ďalších lodí skvelý výkon. Krátko po štarte bolí síce až štvrtí, ale neskôr ako jediní reálne konkurovali Španielom na prvom mieste.

V polovici trate už boli zverenci Petra Likéra na druhom mieste a napokon ešte výrazne zvýšili svoj náskok pred Kanaďanmi a Rusmi. Maďari po nevydarenom úvode svoju jazdu predčasne „zabalili“ a do cieľa prišli o takmer 13 sekúnd za víťaznými Španielmi.

Slováci sú v disciplíne K4 na 500 m tohtoroční vicemajstri Európy z poľskej Poznane a bronzoví medailisti z majstrovstiev sveta spred dvoch rokov z maďarského Szegedu. Práve tam získali miestenku pre účasť na OH v Tokiu, kde patria do užšieho okruhu kandidátov na medaily.

Práve káštvorka je dlhodobo najúspešnejšia slovenská loď v konfrontácii so svetovou špičkou. Z olympijských hier má v novom tisícročí na konte už tri medailové zásahy. V Aténach 2004 to bol bronz, v Pekingu 2008 aj Riu de Janeiro 2016 striebro. Vo všetkých troch prípadoch však išlo o 1000-metrovú vzdialenosť.

Slováci splnili prvý cieľ

V porovnaní s Riom pred piatimi rokmi v slovenskej lodi naďalej sedí len dvojica Erik Vlček a Denis Myšák. Juraj Tarr a Tibor Linka už ukončili svoje kariéry, aktuálne ich nahradili Samuel Baláž a Adam Botek.

„Štart sme dobre chytili, aj keď z brehu nám povedali, že sme na ňom mierne ostali visieť. Musíme sa zmieriť s tým, že ostatné posádky sú lepší štartéri a my to musíme doháňať počas trate. Tempo sme mali dobré, nemal som ani pocit, že by sme ho veľmi silili. Po očku som si všimol, že Maďari to veľmi rýchlo vzdali, rovnako aj Rusi. Bol som si istý, že postup je náš a nemusíme ísť ďalšiu ťažkú jazdu v náročných podmienkach,“ uviedol Erik Vlček na webe olympic.sk. „Prvý cieľ sme splnili. Nebola to ľahká jazda, ale v závere som už videl, že sme vpredu len dve lode. V semifinále musíme zopakovať podobnú jazdu a vo finále ju ešte vylepšiť,“ povedal Samuel Baláž.

Jeho „parťák Adam Botek sa vyjadril aj na adresu víťazných Španielov: „Majú v lodi troch dvojstovkárov. My nie sme štartéri ako oni, ale v semifinále a finále sa pokúsime o lepší štart. Snažíme sa na tom dlhodobo pracovať, ale takí ako Španieli či Nemci na štarte už asi nebudeme. Sme však silnejší inde,“ poznamenal Adam Botek.

Po pretekoch K2 na 1000 (skončili na 10. mieste) sa Baláž s Botekom rýchlo preorientoval na K4. Počas štvrtka využili všetky možnosti regenerácie. Odpočinok, masáž, schladenie sa v ľadovom bazéne i návšteva jedálne s doplnením predovšetkým sacharidov a energie boli základ. „Jedlo je tu dobré. Ale krotiť sa nebudeme až po pretekoch,“ dodal Baláž na webe Slovenského olympijského a športového výboru.