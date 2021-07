Letná olympiáda v Tokiu sa oficiálne odštartuje v piatok, prvé súťaže však začínajú už v stredu

O rok odložené olympijské hry sa síce v japonskom Tokiu začnú oficiálne až v piatok 23. júla otváracím ceremoniálom, no už od stredy 21. 7. sú v krajine vychádzajúceho slnka na programe prvé súťaže pod piatimi kruhmi.

Všetko odštartujú softbalistky Austrálie a domáceho Japonska, po nich v rovnakom športovom odvetví prídu na rad aj ďalšie národné výbery.

Slovensko vstúpi do hry už vo štvrtok

V stredu sú na programe aj úvodné súboje ženského turnaja vo futbale, hrať sa bude v mestách Sapporo, Mijagi a Tokio. Vo štvrtok do hry vstúpia aj futbalisti a ďalšie súboje absolvujú softbalistky, v piatok ešte pred spomenutým ceremoniálom začnú boj o cenné kovy aj lukostrelci a veslári.

To už do hry vstúpi aj prvá Slovenka, nasadzovacie kolo absolvuje lukostrelkyňa Denisa Baránková. A od soboty 24. júla sa súťaže na dlhoočakávaných OH rozbehnú naplno a udeľovať sa budú aj prvé medaily.

Fanúšikovia si OH vychutnajú z domu

Olympiáda v Tokiu bude mimoriadna. Konať sa bude o rok neskôr v porovnaní s plánom, rozhodla o tom „vyššia moc“ – pandémia koronavírusu. Tá má za následok aj skutočnosť, že súťaže pod piatimi kruhmi budú v Japonsku bez fanúšikov na tribúnach, pre priaznivcov z celého sveta tak pôjde výsostne o televíznu zábavu.

A keďže až 75 percent príjmov MOV z olympijských hier tvoria platby za televízne práva, napriek zákazu účasti fanúšikov môžu jeho predstavitelia rátať so ziskom vo výške 3 až 4 miliardy dolárov len z televízie.

„Mnoho ľudí sa tešilo na sledovanie hier priamo na športoviskách, ale bola by som rada, keby si ich všetci mohli vychutnať aspoň z domu v televízii. Vzhľadom na výraznejšie šírenie vírusového kmeňa delta, museli sme podniknúť preventívne opatrenia,“ uviedla guvernérka Tokia Juriko Koikeová.

V Tokiu opäť platí núdzový stav

Olympijské hry sa budú konať v Tokiu v čase, keď japonská metropola obnovila núdzový stav pre zvyšujúci sa počet nákazy koronavírusom a verejný sektor musí opäť prijímať nepopulárne opatrenia súvisiace so zákazom stretávania sa väčších skupín ľudí na verejnosti. Obmedzenia sa týkajú návštev nákupných centier, reštaurácií, pubov aj obľúbených karaoke barov.

Oficiálne náklady na uskutočnenie o rok odložených olympijských hier v Tokiu sa odhadujú na 15,4 miliardy dolárov. Vládni audítori naznačili, že skutočné čísla sú oveľa väčšie. Takmer 7 miliárd z týchto peňazí tvoria verejné zdroje.

Na olympiáde pribudlo šesť športov

V minulosti sa v Tokiu konali OH aj v roku 1964. Japonská metropola sa tak zaradila k Aténam, Parížu, Londýnu a Los Angeles, kam sa tiež olympijské hry už vrátili.

V Tokiu budú športovci bojovať dovedna o 339 medailových kompletov v 33 odvetviach, novými športami v programe sú športové lezenie, karate, surfing a skejtbording, staronovými bejzbal a softbal. Prestížne podujatie v Japonsku potrvá do nedele 8. augusta.

Slovensko bude reprezentovať 41 športovcov

Slovensko by na OH v Tokiu malo zastupovať 41 športovcov v trinástich odvetviach – lukostreľbe, atletike, bedmintone, boxe, kanoistike (aj vodný slalom, pozn.), cyklistike, golfe, gymnastike, streľbe, plávaní, stolnom tenise, tenise a zápasení.

Na predchádzajúcich OH, ktoré v lete 2016 hostilo brazílske Rio de Janeiro, sa predstavilo spolu 51 športovcov zo Slovenska a získali spolu štyri medaily – dve zlaté a dve strieborné.