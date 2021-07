Letná olympiáda v Tokiu (vodný slalom): Grigar má na dosah finále, v prvej jazde kvalifikácie išiel čisto

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar skončil deviaty v prvej časti kvalifikácie súťaže K1 na olympijských hrách v Tokiu.

Grigar v konkurencii 24 kajakárov predviedol čistú jazdu a pred druhou časťou kvalifikácie už prakticky má istotu účasti v semifinále. Za najrýchlejším Talianom Giovannim de Gennarom zaostal o 3,45 s. Ďalšie dve priečky na stupňoch víťazov v prvej kvalifikácii patrili Austrálčanovi Lucienovi Delfourovi a Čechovi Jiřímu Prskavcovi. Dvadsaťštyriročný Grigar je obhajca piateho miesta z OH 2016 v Riu de Janeiro.

Druhá kvalifikácia v Kasai Canoe Slalom Centre príde na rad o 9.00 h SELČ. Do semifinále postúpi 20 kajakárov. Ráta sa lepšia z dvoch kvalifikačných jázd.

„Nebola to jazda podľa predstáv, trochu som sa s tým trápil. Nebol som fyzicky oukej, nakoniec to tak aj bolo. Na postup by to však malo stačiť,“ uviedol Jakub Grigar pre RTVS a k trati aj celkovej atmosfére v Tokiu ešte podotkol: „Bolo tam viac vecí proti vode, musel som sa s tým trochu biť. Dúfam, že v semifinále mi to bude viac vyhovovať. Je to tu v Tokiu celkovo dosť náročné. Posledné štyri dni sme boli bez divokej vody, museli sme si vystačiť s hladkou na tréningoch a podľa toho to aj vyzeralo v mojej jazde.“