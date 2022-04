Letná sezóna je pre hoteliérov vo Vysokých Tatrách neistá, zahraniční turisti sa pýtajú na vojnu

Pred hoteliermi a poskytovateľmi ubytovania vo Vysokých Tatrách je ďalšia neistá letná sezóna. Kým dva roky po sebe ju ovplyvňovala pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou spojené opatrenia, pri tej nasledujúcej to môže byť vojna za hranicami Slovenska a ekonomická situácia.

Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej sa najmä turisti zo západoeurópskych krajín, ako je napríklad Anglicko, pýtajú, či sem môžu prísť a nie sú ohrození vojnou. Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA, objavili sa už aj nejaké storná, aj keď nie sú masívne.

Príprava na letnú sezónu

Príprava na letnú sezónu však podľa Blaškovej beží. Napomôcť by jej mohlo podľa jej slov zrušenie obmedzujúceho režimu pre turistov. Od 6. apríla už totiž neplatí vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zanikla tak povinnosť karantény pre nezaočkované osoby po príchode na Slovensko.

Podľa Blaškovej ale karty podnikateľom v cestovnom ruchu zamiešala vojna na Ukrajine. Zahraniční turisti sa obávajú o svoju bezpečnosť a toho, aby konflikt nevypukol aj na území Slovenska.

„Druhá vec je, že si myslia, že utečenecká kríza u nás vyzerá ako pred pár rokmi v Grécku, že ulice sú zahltené utečencami a žobrajúcimi ľuďmi. Momentálne veľmi intenzívne pracujeme a vysvetľujeme, že sme naozaj bezpečný región a títo utečenci nie sú nejakí ekonomickí migranti a človek ich ani za bežných okolností nezaznamená,“ poznamenala výkonná riaditeľka tatranskej OCCR.

Otvárajú len cez víkendy

V Tatrách zatiaľ turisti chýbajú. „Hotely v Tatrách sú napríklad počas pracovných dní zatvorené, otvárajú len počas víkendov. Snáď sa to od Veľkej noci, ktorá zatiaľ vyzerá dobre, rozbehne,“ uviedla Blašková. Slováci sú však pri rezervácii pobytov podľa nej tiež opatrní.

„Tak sa zdá, že ľudia vyčkávajú na to, čo sa bude diať, aj v súvislosti s vývojom cien, aj celkovo s hospodárskou situáciou, a možno si nechávajú peniaze na leto,“ uviedla. Tatranci sa nádejajú, že by počas letnej sezóny mohli získať naspäť Poliakov a Čechov, ktorí vlani pre opatrenia na Slovensku veľmi neprichádzali.

„Na druhej strane sme si vedomí toho, že, či už je to Slovák, Poliak či Čech, všetci dlho neboli pri mori, v zahraničí. Boli sme zatvorení doma, a tak sa možno každý rozbehne do sveta. Otázka je, čo to urobí s návštevnosťou v Tatrách a na Slovensku celkovo. Nepodceníme však nič, pripravíme sa,“ dodala výkonná riaditeľka oblastnej organizácie.