Letná sezóna môže gastro sektoru pomôcť, Štefanec navrhuje aspoň dočasné zníženie DPH na 10 percent

Europoslanec za KDH Ivan Štefanec odporúča vláde SR znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) pre gastro sektor počas trvania pandémie. Minimálne však do začiatku letnej turistickej sezóny tak, aby bolo na ňu Slovensko plne pripravené. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovom brífingu.

Podľa europoslanca iné členské štáty EÚ pomáhajú tomuto odvetviu počas pandémie výrazne viac.

Najvyššia DPH v gastro sektore

„Slovensko má najvyššiu DPH v gastro sektore v celej strednej Európe. Všetky okolité štáty išli počas pandémie s DPH pre gastro dole. My navrhuje zníženie minimálne na 10 %. Predstavovalo by to výpadok v štátnom rozpočte asi 50 miliónov eur, čo nie je pri výbere daní žiadna horibilná suma. Celoplošné testovania nás napríklad stáli už 500 miliónov eur,” konštatoval Štefanec.

Minister financií Igor Matovič už koncom apríla informoval, že DPH pre gastro sektor nezníži. K tomuto kroku ho ešte pred Ivanom Štefancom vyzvali aj gastro prevádzkovatelia a opozičná strana Hlas-SD.

Špajza je prázdna

Dôvodom odmietnutia zníženia DPH pre gastro je podľa Matoviča to, že rôznych požiadaviek na odškodnenie má byť na Slovensku neúrekom, no „špajza“ je po predchádzajúcej vláde prázdna.

„Máme zarobené na deficit 9,4 miliardy eur, čo by bol rekordný deficit verejných financií. Za tejto situácie by som bol veľkým pesimistom ku komukoľvek, kto by mal nároky na rozdávanie zo štátneho rozpočtu. Nemáme z čoho rozdávať,“ reagoval koncom apríla Matovič.