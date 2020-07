Najväčšie podujatie organizované mestskou časťou Petržalka, tradične vrcholiace júnovým galaprogramom známym ako Dni Petržalky zo známeho dôvodu pandémie muselo byť tohto roku zrušené. Organizovanie veľkých kultúrnych podujatí je stále v obmedzenom režime, preto sme premýšľali, ako túto stratu Petržalčanom vynahradiť.

Vďaka ochote, tvorivosti a spolupráci Mestskej časti Petržalka a jej organizácií – Kultúrnych zariadení Petržalky, Miestnej knižnici Petržalka a mnohých umelcov sme nakoniec našli spôsob, ako zaujímavo a netradične spríjemniť Petržalčanom tohtoročné leto.

XXIII. ročník pod názvom LETNÉ DNI PETRŽALKY 2020 sa začína 1.júla a skončí 1. septembra 2020. Hlavnou témou tohto ročníka je exteriérový programs bohatou kultúrno-športovou ponukou pre všetkých.

Veríme, že po mesiacoch v izolácii si budete chcieť dovolenku naplno vychutnať vonku, s rodinou i priateľmi a vyberiete si z ponuky nových kultúrnych a športových zážitkov. Tento rok naozaj nemusíte cestovať do ďalekých destinácií. Všetko to skvelé, čo túžite zažiť na dovolenke, príde priamo za vami.

Program Letných dní Petržalky 2020 vám ponúkne podujatia pre deti i pre celé rodiny, pre tínedžerov, „dospelákov“ aj pre seniorov. Čaká vás aj niekoľko veľkých, celodenných, komunitných podujatí pre všetkých Petržalčanov.

LETNÉ DNI PETRŽALKY 2020 otvorí starosta MČ Petržalka Ján Hrčka 1.júla 2020 vernisážou výstavy fotografií „Petržalka z neba“. Fascinujúcu výstavu leteckých záberov Petržalky si budete môcť pozrieť počas celého leta.

Celé dva mesiace sa môžeme tešiť na detské divadelné predstavenia na ihriskách, vodné atrakcie na Draždiaku, hudobné koncerty a vystúpenia tanečných skupín na rôznych miestach Petržalky. Pravidelný dopoludňajší, nedeľný program pre deti pri Draždiaku sme rozšírili o popoludňajšie predstavenia na detskom ihrisku Petržalka City. (v prípade nepriaznivého počasia sa detské divadelné predstavenie plánované na ihrisku Voley Beach Draždiak uskutoční o 10:30 v DK Lúky a detské divadelné predstavenie plánované na ihrisku Petržalka City o 17:30 v DK Zrkadlový háj).

Pracovný týždeň spestria harmonikárske utorkové koncerty vo vnútrobloku na Bzovíckej ulici, klasické stredy v CC Centre, jazzové štvrtky na terase Café Monsters a piatkové večery pesničkárov pred Domom kultúry Lúky (DKL).

Rodiny budú môcť prežiť svoje dovolenkové výlety: „Výlet do Holandska“ – dopoludnie cyklistických aktivít na dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici, „Výlet do Chorvátska“ – prehliadka netradičných plavidiel na Draždiaku, „Výlet do Tatier“ – horolezenie na nafukovacej horolezeckej stene. „Výlet za Adrenalínom“ ponúka kvadratlon pre rodiny a „Výlet do Neba“ za symbolickú cenu sa vznesiete teplovzdušným balónom na pár minút do výšky, aby ste videli Petržalku ako ju asi nepoznáte.

Pre našich seniorov KZP pripravili pestrý program pohybových i kreatívnych aktivít v Cik Cak Centre (CCC) i na terase cukrárne Bubbles.

Pre tínedžerov tréningy youtuberstva, skatingu, dancingu, pod vedením odborných lektorov.

Susedské dni pred Zrkadláčom pri Dome kultúry Zrkadlový háj (DK ZH) budú prehliadkou všetkého, čo chcú prezentovať svojim susedom petržalské občianske združenia, spolky, krúžky a petržalskí umelci.

Deti od 6 rokov sa môžu tešiť aj na Denné tábory, ktoré sa budú konať od 6.júla počas celého leta od pondelka do piatku. Tábory budú prebiehať pod vedením skúsených lektorov, denne od 8:00 do 17:00 h. Ten svoj si nájdu deti aj tínedžeri. Vo dvoch špeciálnych, pre mládež do 18 rokov, možno objavíme aj mimoriadne talenty. Na výber je až 24 tém: Hip-Hoper – súčasný tanec, Lavičky Petržalky – výtvarné aktivity v exteriéri, Hrnčiarik – výtvarná práca s keramikou, Čarovné stromy – výtvarné spracovanie prírodnín, Módny majster – kostýmové výtvarníctvo, Ruksak – turistika do okolia Bratislavy, Skaut v prérii – umenie života v prírode, Sprayer frayer – umenie graffity, Pingpong – stolný tenis, Mladý historik – dejepisný tábor, Street Dancer – rôzne druhy populárneho tanca, Magický tanec – história tanečných štýlov, Jurský park – botanický a zoologický tábor, Indiánsky tábor – pravé indiánske dobrodružstvo, Skús Cirkus – umenie cirkusových techník, Malí muzikanti – spev a orchestrálna hudba (do 18 r.), Super trieda – hudobné divadlo (do 18 r.), Kung-fu – bojové umenia, Marioneta – bábkové divadlo, Šporťák – pohybové a športové aktivity, Malí záchranári – základy poskytovania prvej pomoci a ošetrovateľského a opatrovateľského umenia, Teátro – divadelný tábor, Jazyčník – tábor cudzích jazykov, In-Liner – korčuľovanie. (Počet účastníkov bude v tábore obmedzený na maximálne 15 detí.)

Vo všetkých troch kultúrnych zariadeniach Petržalky bude inštalovaná už spomínaná unikátna výstava fotografií najlepších leteckých záberov „Petržalka z neba“. Okrem možnosti pokochať sa netradičným a fascinujúcim pohľadom na našu Petržalku z výšky, bude výstava zároveň inšpiráciou i výzvou. Počas celého leta budú môcť Petržalčania posielať svoje vlastné fotografie na adresu petrzalkazokna@kzp.sk a najlepšie z týchto záberov budú od septembra vystavené vo všetkých troch kultúrnych zariadeniach tiež.

A nezabudli sme ani na knižných fanúšikov. Miestna knižnica Petržalky v programe Leto s petržalskou knižnicou už tradične ponúkne kvalitné detské programy a prednášky, letné čitárne, oddychové zóny a ponuku kníh zdarma prostredníctvom Knižného kolotoča.

Veríme, že si v pestrom programe LETNÝCH DNÍ PETRŽALKY 2020 nájdete každý to svoje pravé orechové a že sa všetci počas dovolenkových radovánok ako sa patrí zabavíte i poučíte.

