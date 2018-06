Letné Kino Film Europe v Berlinke SNG, program 2018

Slovenská národná galéria a Film Europe Media Company prinášajú do Berlinky SNG žánrovo rôznorodé filmy od špičkových európskych režisérov, mnohé s oceneniami či nomináciami z prestížnych filmových festivalov.

Projekcie sa uskutočnia každú stredu od 4. júla do 29. augusta 2018 vždy o 20.30. Filmy odporúčame divákom od 15 rokov.

Viac informácií: www.sng.sk, www.filmeurope.sk

Rezervácia vstupeniek: www.kino.filmeurope.sk

(nezahŕňa rezerváciu miesta na sedenie)

SNG – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Jednotné vstupné: 3 €

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Streda 4. 7. | 20.30

Štvorec | The Square

dráma/komédia, Švédsko, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, 2017, 142‘

Príbeh ambiciózneho kurátora múzea moderného umenia ironicky konfrontuje liberálne hodnoty a nedostatok empatie.

Réžia: Ruben Östlund

Hrajú: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary

Ocenenia a nominácie: Zlatá palma Cannes 2017, nominant Švédska na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film

Christian je kurátorom švédskeho múzea moderného umenia. Úspešný, atraktívny, rozvedený otec dvoch dcér spĺňa ideál vzdelaného mestského liberála, ktorý sa snaží citlivo vnímať aktuálne spoločenské problémy. S nimi ladí aj pripravovaná výstava konceptuálneho umenia, v ktorej dominuje inštalácia štvorca 4 x 4 metre vo verejnom priestore; štvorca, v ktorom platia pravidlá absolútnej rovnosti a tolerancie. Ako takúto myšlienku predať v mediálne zahltenom a nesústredenom prostredí, ktoré žije predovšetkým virálnymi udalosťami? Zatiaľ čo „hip“ marketingoví experti vymýšľajú rôzne stratégie, Christianovi ktosi ukradne mobil. V snahe získať ho späť, roztočí kurátor nevedomky špirálu udalostí, ktoré spochybnia nielen jeho osobné kvality a výstavu, ale aj postavenie inštitúcie, ktorú reprezentuje. Ruben Östlund vo svojej „konceptuálnej tragikomédii“ skúma egoistický charakter i pokrytectvo súčasných západných spoločností, ktoré čelia zmätku jazykov, symbolov a hodnôt.

Streda 11. 7. | 20.30

Ismaelove prízraky | Les Fantômes d´Ismaël

dráma, Francúzsko, 2017, 114´

Nepredvídateľný príbeh o Ismaelovi, ktorému záhadne zmizla manželka Carlotta a ktorý stretáva novú lásku Silviu.

Réžia: Arnaud Desplechin

Hrajú: Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Mathieu Amalric, Alba Rohrwacher, Hippolyte Girardot

Ocenenia a nominácie: otvárací film Cannes 2017

Ismael je filmový režisér, ktorý sám o sebe prehlasuje, že je vdovec. Oženil sa s dvadsaťročnou Carlottou, ktorá však niekoľko rokov nato záhadne bez stopy zmizla. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa stala obeťou zločinu. Ismaela odvtedy prenasledujú nočné mory, ktoré zaháňa alkoholom a liekmi. Je si veľmi blízky s Carlottiným otcom Henrim, taktiež filmárom. Dvadsať rokov po tom, čo zmizla jeho žena, stretáva astrofyzičku Sylviu, s ktorou sa po rokoch samoty zblíži a nadviaže harmonický vzťah. Zatiaľ čo spolu trávia pokojné dni v dome na pláži, osud si prichystá zlomyseľnú zápletku. Náhle sa objaví žena, ktorá tvrdí, že je Ismaelova zmiznutá manželka. Začína sa odvíjať turbulentný a nepredvídateľný príbeh (alebo snáď príbeh v príbehu?), v ktorom sa pre režiséra typicky prelína triler, ľúbostná i špionážna dráma, v ktorej sledujeme osudy Ismaelovho brata Ivana. Nič nie je isté a nemenné.

Streda 18. 7. | 20.30

Prísľub úsvitu | La Promesse de l’aube

dráma, Francúzsko, 2017, 114´

Strhujúci výpravný príbeh jedného z najznámejších francúzskych spisovateľov Romaina Garyho.

Réžia: Eric Barbier

Hrajú: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Daroussin, Catherine McCormack

Ocenenia a nominácie: štyri nominácie na Cézara, otvárací film Crème de la Crème 2018

Od ťažkého detstva v Poľsku cez mladosť pod slnkom v Nice až po kariéru letca v Afrike počas 2. svetovej vojny… Romain Gary prežil výnimočný život. Za túto húževnatosť, ktorá ho viedla k tomu, aby prežil tisíc životov, aby sa stal veľkým človekom a slávnym spisovateľom, však vďačí svojej matke Nine. Práve láska jeho zaujímavej a excentrickej matky z neho urobí jedného z najvýznamnejších románopiscov 20. storočia, ktorého život bude plný nečakaných zvratov, vášní a tajomstiev. Bezhraničná materinská láska však bude aj jeho doživotným bremenom.

Streda 25. 7. | 20.30

Obávaný | Le Redoutable

životopisný/dráma/romantický, Francúzsko, 2017, 107´

Príbeh slávneho režiséra Jeana-Luca Godarda a sedemnásťročnej Anny Wiazemskej – lásky jeho života.

Réžia: Michel Hazanavicius

Hrajú: Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Tanya Lopert, Micha Lescot, Lola Ingrid Le Roch, Marc Brun Adryan‘, Eric Marcel

Ocenenia a nominácie: nominácia na Zlatú palmu Cannes 2017

Paríž, rok 1967. Jean-Luc Godard, popredný režisér svojej generácie, nakrúca film Číňanka so sedemnásťročnou Annou Wiazemskou – ženou, ktorú miluje a s ktorou sa neskôr ožení. Sú šťastní a zamilovaní, avšak kritika filmu u Godarda vyvolá hlboké pochybnosti ešte znásobené udalosťami v máji 1968. Kríza, ktorou Jean-Luc prechádza, ho zásadne mení: zo slávneho filmára sa stáva maoistický umelec stojaci mimo systému, rovnako nepochopený ako nepochopiteľný.

Streda 1. 8. | 20.30

Zabitie posvätného jeleňa | The Killing of a Sacred Deer

dráma/horor/mysteriózny, Veľká Británia, Írsko, 2017, 119‘

Moderná parafráza antickej drámy o neodvratnej vine a krutom treste.

Réžia: Jorgos Lanthimos

Hrajú: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Alicia Silverstone

Ocenenia a nominácie: cena za najlepší scenár a nominácia na Zlatú palmu Cannes 2017

Steven Murphy je úspešný kardiochirurg. Žije v luxusnej vile s krásnou ženou a dvoma deťmi zdanlivo pokojný život. Prečo ale po práci vyhľadáva spoločnosť čudáckeho tínedžera Martina, ktorému sa snaží dávať otcovské rady do života? A prečo sa Martin stále viac vtiera do Stevenovej nenápadne čudáckej rodiny? Odkiaľ sa berú nevysvetliteľné tragické udalosti, ktoré premenia život Murphyovcov na peklo? Kľúčová osobnosť gréckej divnej vlny Jorgos Lanthimos so svojím dvorným scenáristom Efthymisom Filippoum vytvorili modernú parafrázu antickej drámy o neodvratnej vine a krutom treste, vyšinutú meditáciu o vzťahu medzi symbolickým a reálnym. Precízne herectvo, majstrovská práca kamery Thimiosa Bakatakisa, trierovsky hutná atmosféra, ťaživo pomalé tempo, lámanie tabu a ľahké náznaky čierneho humoru charakterizujú tento „klinický horor“, v ktorom platí: oko za oko, srdce za srdce.

Streda 8. 8. | 20.30

Vážený občan | El ciudadano ilustre

dráma/komédia, Argentína, Španielsko, 2016, 118´

Daniel Mantovani, ktorý práve získal Nobelovu cenu za literatúru, príjme pozvanie do svojej rodnej obce, jeho návšteva sa však čoskoro premení na grotesku.

Réžia: Gastón Duprat, Mariano Cohn

Hrajú: Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Nora Navas

Ocenenia a nominácie: nominácia na Zlatého leva Benátky 2016

Spisovateľovi Danielovi Mantovanimu leží svet pri nohách. Práve získal Nobelovu cenu za literatúru, ale namiesto zadosťučinenia sa dostavila „depka“. Autor, ktorý si vydobyl uznanie, už dávno nie je provokatérom, ale len usporiadanou položkou v kánone. Daniel sa pred všetkými uzavrie, prestane písať, odmieta pozvania na prestížne akcie, rozhovory a stretnutia. Čosi sa v ňom zlomí vo chvíli, keď medzi prívalom oficiálnych zásielok nájde nenápadný list z rodného argentínskeho zapadákova, odkiaľ kedysi zutekal. Chcú mu udeliť čestný titul váženého občana. Mantovani sa rozhodne vrátiť – k spomienkam, dávnym láskam, starým priateľstvám. Prichádza do známych ulíc ako veľká hviezda, ale z jeho návštevy sa rýchlo stáva groteska, ktorá postupom času dostáva horkú príchuť. Nielen úspech sa neodpúšťa. Daniel postupne prichádza na to, že nikto nedokáže tak milovať a nenávidieť ako ľudia, ktorí vás poznajú od detstva. Vráti mu rodné mesto chuť opäť písať, alebo posilní jeho samotárstvo?

Streda 15. 8. | 20.30

O tele a duši | A Teströl és Lélekröl

dráma, Maďarsko, 2017, 116´

Dvaja ľudia, jeden sen. Nekonvenčná love story finančného riaditeľa bitúnku a mladej kvalitárky mäsa.

Réžia: Ildikó Enyedi

Hrajú: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider

Ocenenia a nominácie: Zlatý medveď Berlinale 2017, nominant Maďarska na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film

Maďarský film O tele a duši, ktorého prostredníctvom sa režisérka Ildikó Enyedi vrátila po dlhých osemnástich rokoch na medzinárodnú scénu, je nekonvenčnou love story dvoch odlišne zmrzačených ľudí: starnúceho finančného riaditeľa bitúnku a mladej uzavretej kvalitárky mäsa. Obaja hrdinovia ohromení zistením, že majú rovnaké sny, sa ich postupne pokúšajú spoločne plniť. Ľahko excentrická, taktilná i odťažitá romanca s prvkami každodennej drámy a čiernej komédie sugestívne tematizuje dualitu bdelosti a snenia, beštiality a humanity, duše a tela. Film, ktorý nenásilne spája chladné pozorovanie a nezvyčajnú emocionalitu, ťaží z výraznej vizuálnosti: z precíznych geometrických kompozícií, neokázalého prelínania lyrickosti a brutality, symbolického využitia farieb i sústredenej práce s hercami.

Streda 22. 8. | 20.30

Glory | Glory

dráma/komédia, Bulharsko, Grécko, 2016, 101´

Keď zamestnanec železníc nájde obrovské množstvo peňazí, rozhodne sa ich odovzdať polícii. No netuší, ako dá jeho bohumilý čin do pohybu fatálny sled udalostí.

Réžia: Kristina Grozeva, Petar Valčanov

Hrajú: Stefan Denoljubov, Margita Goševa

Ocenenia a nominácie: Cena Dona Quijota – Zvláštne uznanie MFF Locarno 2016, cena Krištáľový šíp Európsky filmový festival Les Arcs 2016, cena FIPRESCI a cena za najlepší scenár MFF Gijón 2016, cena Modrý anjel Art Film Fest Košice 2017

Keď zamestnanec železníc Canko Petrov nájde na koľajniciach obrovské množstvo peňazí, rozhodne sa celú sumu odovzdať polícii. No netuší, ako dá jeho bohumilý čin do pohybu fatálny sled udalostí. Vďačný štát ho odmení novými náramkovými hodinkami. Pragmatická karieristka Julia na čele PR oddelenia ministerstva dopravy mu však medzitým omylom stratí jeho vlastné hodinky, ktoré majú pre neho veľkú emocionálnu hodnotu. A práve tu sa začína zúfalá Cankova snaha získať späť nielen svoje staré Slavy, ale aj svoju dôstojnosť.

Streda 29. 8. | 20.30

Niekto to rád zahalené | Cherchez la femme

komédia, Francúzsko, 2017, 88´

Študujú politológiu v Paríži. Iránčan Armand miluje Arabku Leilu, ale ak ju chce vidieť, nemá na výber: musí si obliecť nikáb, celotelový závoj!

Réžia: Sou Abadi

Hrajú: Félix Moati, William Lebghil, Camélia Jordana, Anne Alvaro, Predrag ‚Miki‘ Manojlovic

Ocenenia a nominácie: cena diváka Crème de la Crème 2018

Armand a Leila, študenti politológie, sú mladý pár. Majú v úmysle odísť do New Yorku a na konci štúdia absolvovať stáž v OSN. Keď sa však Leilin starší brat Mahmoud vráti z dlhodobého pobytu v Jemene, ktorý ho radikálne zmenil, postaví sa proti ľúbostnému vzťahu svojej sestry a rozhodne sa, že mladý pár za každú cenu rozdelí. Ak sa chce Armand dostať do Mahmoudovho bytu a znova uvidieť Leilu, nemá na výber: musí si obliecť nikáb, celotelový závoj! Na druhý deň zazvoní pri Leiliných dverách istá Šeherezáda so zahalenou tvárou, ktorá Mahmouda nenechá ľahostajným.