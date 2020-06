Letné Kino – Film Europe v Berlinke SNG – program 2020

Slovenská národná galéria a Film Europe uvádzajú v Berlinke SNG žánrovo rôznorodé filmy od kvalitných európskych režisérov, mnohé s oceneniami či nomináciami z významných filmových festivalov.

Projekcie sa uskutočnia každú stredu od 1. júla do 26. augusta 2020 vždy o 20.30.

Filmy odporúčame divákom od 15 rokov, ak nie je uvedené inak.

Viac informácií: www.sng.sk, www.filmeurope.sk, www.edisonline.sk

Rezervácia vstupeniek: www.kino.filmeurope.sk

(nezahŕňa rezerváciu miesta na sedenie)

SNG – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Jednotné vstupné: 4 €

Streda 1. 7. | 20.30

Bedári | Les misérables

Dráma, Francúzsko, 2019, 102‘| francúzština, CZ titulky

Réžia: Ladj Ly

Hrajú: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Steve Tientcheu

Ocenenia & nominácie: Cena poroty – Cannes 2019, nominácia na Oscara v sekcii najlepší medzinárodný film 2020

Stéphane sa pridal k zvláštnej kriminálnej jednotke v Montfermeili na predmestí Paríža. Spolu so svojimi kolegami Chrisom a Gwadom, skúsenými členmi tímu, rýchlo zaregistruje zvyšujúce sa napätie medzi susediacimi gangmi. Keď sa počas zatýkania ocitnú na úteku, dron zachytí každý ich pohyb. Film inšpirovaný vzburami z roku 2005 zasadil režisér Ladj Ly do súčasného Montfermeilu, toho istého miesta, kde sa odohrávali slávni Bedári Victora Huga v roku 1862. O viac ako 150 rokov neskôr je podobnosť medzi dnešnou nahnevanou mládežou v mikinách a Gavrochom, hlavnou postavou Bedárov, veľmi príznačná.

Streda 8. 7. | 20.30

Rebelky | Rebelles

Komédia, Francúzsko, 2019, 87‘ | francúzština, CZ titulky | predpremiéra

Réžia: Allan Mauduit

Hrajú: Cécile De France, Yolande Moreau, Audrey Lamy

Sandra, bývalá miss regiónu Nord-Pas-de Calais, nemá prácu ani vzdelanie, a preto sa vráti bývať k matke. Nájde si prácu v miestnej konzervárni, kde musí odrážať návrhy svojho šéfa, ktorému nešťastnou náhodou spôsobí smrť. Pri nehode sú prítomné dve jej kolegyne. Keď sa tri robotníčky chystajú privolať pomoc, objavia v skrini mŕtveho tašku plnú peňazí. A vtedy začnú problémy.

Streda 15. 7. | 20.30

Srdcová kráľovná |Dronningen

Dráma, Dánsko, 2019, 127‘ | dánčina, CZ titulky

Réžia: May el-Toukhy

Hrajú: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper

Ocenenia & nominácie: Cena divákov – Sundance 2019

Film prináša kontroverznú tému vzťahu staršej ženy a mladého chlapca, v hlavnej ženskej role so známou dánskou herečkou Trine Dyrholm. Úspešná právnička Anna žije s dvomi dcérami a manželom lekárom Petrom. Jej perfektný život ohrozí príchod Petrovho problematického násťročného syna z predošlého vzťahu, s ktorým Anna naviaže intímne puto. Čo sa zdalo byť len jemným flirtom, sa premení na znepokojivý príbeh sily, zrady a zodpovednosti s ničivými následkami.

Streda 22. 7. | 20.30

Bezstarostné dievča | Une fille facile

Dráma / komédia, Francúzsko, 2019, 101‘ | francúzština, CZ titulky | predpremiéra

Réžia: Rebecca Zlotowski

Hrajú: Clotilde Coureau, Nuno Lopes, Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel

Ocenenia & nominácie: Cena za najlepší francúzsky hovoriaci film v nezávislej sekcii Directors̕ Fortnight – Cannes 2019

Príbeh dospievania jedného neskúseného a druhého až príliš skúseného dievčaťa, odohrávajúci sa v slnečnom prostredí Francúzskej riviéry. Ak existujú bezstarostné dievčatá, čo je potom problematické dievča? A čo je to bezstarostný život? Naïma má 16 rokov a žije v Cannes. V lete sa musí rozhodnúť, čo chce v živote robiť. Objaví sa však jej sesternica Sofia s príťažlivým životným štýlom, ktorá príde stráviť prázdniny s ňou. Spoločne prežijú nezabudnuteľné leto.

Streda 29. 7. | 20.30

Brankár | Trautmann

životopisná romantická dráma, Veľká Británia, Nemecko, 2018, 120‘ | MP 12 | angličtina, nemčina, CZ titulky

Réžia: Marcus H. Rosenmȕller

Hrajú: David Kross, Freya Mavor, John Henshaw, Harry Melling, Gary Lewis, Dervla Kirwan

Z vojnového zločinca národným hrdinom. Film Brankár prináša dramatický životný príbeh legendárneho futbalistu Manchester City Berta Trautmanna, ktorý sa v povojnovom Anglicku presadil napriek svojmu nemeckému pôvodu. Miloval futbal, Anglicko, ženu svojho života Margaret a vďaka svojim výnimočným schopnostiam a vytrvalosti sa dokázal z nenávideného „nácka“ stať britským národným hrdinom. Bert Trautmann sa narodil v Nemecku v roku 1923, počas vojny sa ako výsadkár aktívne zapájal do bojov. Ku koncu vojny ho zajali britskí vojaci a držali ho v tábore, kde si všimli jeho talent. Napriek počiatočnej nenávisti fanúšikov pôsobil v tíme Manchestru v rokoch 1948 až 1964. Zlom v jeho kariére prišiel v roku 1958 vo finále Anglického pohára, kedy pre svoj tím vybojoval víťazstvo, keď dohral zápas navzdory život ohrozujúcemu zraneniu.

Streda 5. 8. | 20.30

Narušiteľ systému | Systemsprenger

Dráma, Nemecko, 2019, 118‘ | nemčina, CZ titulky

Réžia: Nora Fingscheidt

Hrajú: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister, Melanie Straub, Victoria Trauttmansdorf

Ocenenia & nominácie: Strieborný medveď – Cena Alfreda Bauera, Berlinale 2019

Bernadette, alebo Benni, ako sa necháva prezývať, je dievča s tvárou anjela, plné nespútanej energie. Je „narušiteľom systému“. Tento termín sa používa pre problémové deti, ktoré porušujú pravidlá a odmietajú prijať akýkoľvek druh štruktúry. Nezáleží na tom, kde je toto deväťročné dievča umiestnené, po krátkom čase ju odvšadiaľ vyhodia. Koniec koncov, presne o to jej ide, pretože najviac zo všetkého túži opäť žiť so svojou matkou, ktorá nie je schopná vyrovnať sa s nevypočítateľným správaním svojej dcéry. Nora Fingscheidt podľa vlastného viacnásobne oceneného scenára vytvorila intenzívnu drámu o obrovskej túžbe jedného dieťaťa po láske, bezpečí a násilnom potenciáli, ktorý to podmieňuje. Film zároveň zobrazuje neúnavné pokusy pedagógov a psychológov využívajúcich rešpekt, nádej a dôveru, aby vytvorili cestu vpred deťom, ktoré svojím správaním ohrozujú ostatných, aj samých seba v dôsledku ich nepredvídateľných výbuchov.

Streda 12. 8. | 20.30

To musí byť nebo | It Must Be Heaven

Komédia, Francúzsko, Kanada, Turecko, 2019, 97‘ | hebrejčina, francúzština, angličtina, CZ titulky

Réžia: Elia Suleiman

Hrajú: Elia Suleiman, Gael García Bernal, Ali Suliman

Ocenenia & nominácie: Zvláštna cena poroty a cena FIPRESCI – Cannes 2019

Elia Suleiman, hlavná postava a rozprávač, uteká z Palestíny a hľadá alternatívny domov, aby si uvedomil, že Palestína je vždy s ním. Prísľub nového života sa čoskoro premení v komédiu plnú omylov. Nech sa vydá akokoľvek ďaleko, od Paríža až po New York, všetko mu pripomína domov: polícia, kontroly na hraniciach a rasizmus sú vždy prítomné. Napriek tomu, že robí všetko pre to, aby sa začlenil do novej spoločnosti, každý mu neustále pripomína, odkiaľ pochádza. Ako hľadá sám seba, Elia Suleiman si kladie základnú otázku: čo môžeme naozaj považovať za domov? Film je burlesknou ságou skúmajúcou identitu, národnosť a spolupatričnosť, v ktorej humor prináša novú nádej pre ostatných i pre samotného Suleimana.

Streda 19. 8. | 20.30

Poďme kradnúť kone | Ut og stjæle hester

Dráma, Nórsko, 2019, 123‘ | nórčina, švédčina, CZ titulky

Réžia: Hans Petter Moland

Hrajú: Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann, Danica Curcic, Pål Sverre Hagen Ocenenia & nominácie: Strieborný medveď za najlepší mimoriadny umelecký počin, Berlinale 2019

Smútiaci vdovec sa presťahuje na vidiek, kde mu náhodné stretnutie oživí spomienky z minulosti. November 1999. 67-ročný Trond žije v novoobjavenej samote. Začiatkom zimy zistí, že má suseda, ktorého spoznal už v roku 1948. Bolo to v lete, Trond mal vtedy 15 rokov a bolo to leto, kedy ho jeho otec pripravoval niesť bremeno svojej nadchádzajúcej zrady a zmiznutia. Bolo to tiež leto, počas ktorého Trond dospel a prvýkrát túžil po žene. Tej, s ktorou sa jeho otec chystal stráviť celý svoj život.

Streda 26. 8. | 20.30

Záhada Silver Lake | Under the Silver Lake

Komédia / krimi / thriller, USA, 2018, 140‘ | angličtina, CZ titulky

Réžia: David Robert Mitchell

Hrajú: Jimmi Simpson, Andrew Garfield, Riley Keogh, Sibongile Mlambo, Topher Grace, Callie Hernandez

Ocenenia & nominácie: Nominácia na Zlatú palmu, Cannes 2018

Príbeh sa odohráva v atraktívnom prostredí Los Angeles a Hollywoodu. Po znamenitom metahorore Neutečieš sa režisér David Robert Mitchell vydal na halucinogénny výlet po L. A.: jeho meandrujúci neonoir Záhada Silver Lake sa točí okolo tridsaťročného Sama, ktorý sa po zmiznutí svojej záhadnej susedky Sarah púšťa do surreálneho pátrania, aby dekódoval tajomstvá, škandály a konšpirácie ukrývajúce sa v hlbinách Mesta anjelov. Hypnotický a zábavný triler bezmála lynchovského razenia poháňa tak ústredná obsedantná figúra, ako aj vycibrený soundtrack, dejové zvraty a nespočetné popkultúrne referencie, z čoho sa napokon skladá tajná história L. A. Film, ktorý je zároveň subverzívnou hračkou i netradičnou poctou ére klasického Hollywoodu.

Informačný servis