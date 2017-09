BRATISLAVA 11. septembra 2017 (WBN/PR) – STAND-UP COMEDY SHOW S FUČOM A JERRYM VEĽMAJSTROM V BORY MALL UŽ TENTO ŠTVRTOK!

Tentokrát to bude tvrdé…Vo štvrtok 14.9. sa odohrá posledné Letné Tornádo tohto roku v znamení stand-up comedy show s Fučom a Jerrym Veľmajstrom. Vstupné je ZDARMA, ale počet miest je limitovaný. Prihlásiť sa môžete zaslaním správy na Facebook stránke Bory Mall. Stačí, ak uvediete meno a počet lístkov. Príjemný letný večer spojený s dobrým vínom a welcome drinkom sa uskutoční v letnej záhrade pri food courtoch v Bory Mall. Hudobný program zabezpečí Michal Červienka so svojou interaktívnou One Man show s harmonikou.

Program je nevhodný do 18 rokov.

Kde je dobrá spoločnosť, tam patríte aj vy. Tešíme sa na vás!