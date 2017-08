Letné tornádo sa stáva tradíciou

BRATISLAVA 31. augusta 2017 (WBN/PR) – Príjemné prostredie letnej záhrady, teplé večery, kvalitný program, pohár chladivého nápoja… Takto by sa dali charakterizovať letné eventy v nákupno-zábavnom centre Bory Mall. Ambíciou centra bolo poskytnúť návštevníkom niečo navyše. A podarilo sa. Letné Tornádo sa v Bory Mall pomaly udomácňuje a záujem oň stále narastá. Aktuálne sa tu predstaví speváčka Adriana Bartošová a jej dcéra Andrea Bučková, ktorých si do svojej hudobnej talkshow pozval moderátor Pavol Danišovič.

Počas letných večerov sa striedajú dva koncepty. Prvým je talkshow známeho moderátora Pavla Danišoviča, ktorá vychádza z jeho konceptu Music a la carte. Pavol si do Letného Tornáda pozýva zaujímavých hudobných hostí a dáva im zvedavé a niekedy aj trochu šteklivé otázky. „Priznám sa, že som sa spočiatku bál ako tento koncept zapadne do priestorov nákupného centra,“ hovorí Pavol Danišovič. „Priestor Tornáda je však tak príjemný, že vytvoril dokonalú komornú atmosféru a každé predstavenie zatiaľ dopadlo nad všetky očakávania.“ V rámci konceptu si Pavol volá do Letného Tornáda dvojice, ktoré sú v blízkom vzťahu – či už partnerskom alebo rodinnom. Prvou voľbou bola Zdenka Predná, ktorá s hudobníkom Oskarom Rózsom má už dve deti. Po dlhšom čase sa zase objavila na verejnosti, a úspešne. V druhej júlovej talkshow o svojich radostiach či strastiach rozprávali tiež partneri – speváčka Andrea Zimányiová a gitarista Juraj Burian. Príjemnú hudobnú talkshow strieda v Letnom Tornáde populárna stand up comedie. Prvou bola žensko-ženská dvojica Lujza Garajová Schrameková a Dagmar Didianová /Didiana/, ktorých sprevádzala mladá gitaristka Mirka Miškechová. V polovici septembra Letné Tornádo privíta trošku inú „smršť“. V rámci stand up comedie sa predstavia chlapi – Fučo a Jerry s hudobníkom Michalom Červienkom.

Najbližšie privíta Letné Tornádo opäť dve ženy. Adriana Bartošová je už dlhé roky rešpektovanou a uznávanou hudobníčkou, speváčkou i skladateľkou. Hoci mnohí ju označujú za kráľovnú slovenského džezu, svoje meno so šoubiznisom nespája rada. „Nemám pocit, že robím šou a v podstate nejde ani o biznis,“ smeje sa. „Hudbu mám rada od malička a teším sa, keď sa moja hudba ľuďom páči,“ hovorí Adriana. Jej dcéra Andrea zdedila hudobné nadanie po mame Adriane a herecké po otcovi Štefanovi Bučkovi. Skončila štúdium réžie na Divadelnej fakulte VŠMU, no zároveň je výborná speváčka a klaviristka. „Nie je džezovo orientovaná, ale veľmi sa mi páči, že si píše skladby aj texty sama,“ nadchýna sa pyšná mama a prezrádza, že Andrea sa doma pred rodičmi dlho hanbila spievať a hrať. Dnes je to už minulosťou. Andrea patrí v súčasnosti k najzaujímavejším objavom mladej generácie. Speváčka, skladateľka a klaviristka v jednej osobe. Rodičia – obaja umelci – ju výrazne ovplyvnili už v detstve. „Bolo úplne prirodzené budiť sa ráno pri spievajúcej mame, alebo počúvať, ako si tato recituje nejaké básne, „ spomína Andrea. „Mama ma naučila počúvať všetko od klasiky až po džez. Podporovala ma v mojich hudobných aktivitách, či už kúpou hudobných nástrojov, alebo spoločnými rozhovormi o hudbe. Ako malá som bežne spievala na dvore pred domom s varechou namiesto mikrofónu, „ smeje sa. Dnes je z Andrey dospelá slečna a výborná hudobníčka. Kúsok so svojho umenia spolu s mamou predvedú aj v najbližšom Letnom Tornáde v Bory Mall.

Vstup na Letné Tornádo je zdarma, počet miest je limitovaný veľkosťou priestoru. Prihlásiť sa môžete na facebookovej stránke Bory Mall, kde si môžete rezervovať aj miesto.

Kde je dobrá spoločnosť, tam patríte aj vy. Tešíme sa na vás!