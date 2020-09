Letnú dovolenku si užilo menej Slovákov ako vlani, výrazne narástli domáce destinácie

V tomto roku išlo na dovolenku počas letných prázdnin len 38 % Slovákov, čo je takmer o štvrtinu menej ako vlani. Výrazne však narástol počet dovolenkujúcich v tuzemsku. Kým minulý rok oddychovala počas leta na Slovensku približne polovica dovolenkujúcich, tento rok ich bolo až 85 percent.

Z prieskumu Home Credit zároveň vyplynulo, že štyria z desiatich dovolenkujúcich oproti vlaňajšku výrazne obmedzili výdavky.

Zaplatili menej ako vlani

Kým vlani vyrazili v lete za hranice takmer dve tretiny z dovolenkujúcich Slovákov, počas týchto prázdnin nevycestovali ani len traja z desiatich. Ak sa už niekam vybrali, najviac to bolo do susednej Českej republiky a do Chorvátska. Na druhej strane najvýraznejšie medziročne ubudlo dovolenkujúcich Slovákov v Taliansku, ktoré bolo mimoriadne zasiahnuté pandémiou.

Nemálo ľudí sa muselo zrieknuť dovoleniek alebo sa uskromniť aj preto, že prišli o prácu alebo mali nižší príjem a jednoducho si drahú dovolenku nemohli dovoliť. Premietlo sa to aj do ich celkových nákladov spojených s letným oddychom. Prieskum ukázal, že väčšina Slovákov, až 61 %, zaplatila za dovolenku menej ako vlani. Štyria z desiatich dokonca výrazne menej. Deväťdesiat percent dovolenkujúcich sa dokázalo zmestiť pod hranicu 1 200 eur.

Časť dovoleniek z pôžičky

Tento rok si letnú dovolenku väčšina Slovákov financovala z vlastných úspor, a to až 65 %. O niečo menej bolo takých, čo si ju hradili z bežnej výplaty. Dvaja z desiatich využili aj príspevok od zamestnávateľa. Našlo sa však aj sedem percent dovolenkujúcich, ktorí si museli pomôcť pôžičkou.

Prieskum pre spoločnosť Home Credit realizovala agentúra Perfect Crowd na konci augusta 2020 na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie vo veku 18 až 60 rokov.