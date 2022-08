Letný EYOF v Banskej Bystrici je už minulosťou a mesto si trúfa aj na jeho zimnú verziu, problémom môže byť sneh

Letný multišportový Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2022 je už minulosťou, pričom organizačný výbor si vypočul slová uznania za prípravu a priebeh podujatia.

Mesto pod Urpínom, ktoré hostilo festival, si trúfa aj na zimné podujatie EYOF a pýta sa aj Banskobystričanov, či by boli za jeho usporiadanie. Radnica o tom informuje na sociálnej sieti.

Radnica sa myšlienke nebráni

„Viem, že ste schopní usporiadať aj zimnú edíciu a som si istý, že Banská Bystrica a Slovensko budú mať možnosť zažiariť opäť, tentokrát na snehu,“ vyhlásil prezident Európskych olympijských výborov Spyros Capralos.

Vedenie mesta sa tejto myšlienke nebráni. „Zimný EYOF je veľkosťou možno polovicou letného, možno by sme si trúfli aj na toto podujatie. Vyžaduje to určitú infraštruktúru. Problémom sú snehové podmienky, ktoré by boli limitujúce, ale myslím si, že Banská Bystrica má na to, aby zorganizovala aj takéto veľké podujatie,“ skonštatoval primátor a prezident organizačného výboru podujatia Ján Nosko.

Športovci z desiatok krajín

Európsky olympijský festival mládeže EYOF Banská Bystrica 2022 sa uskutočnil od nedele 24. do soboty 30. júla 2022. Na podujatí sa predstavilo 2 300 športovcov zo 48 krajín sveta.

Športoviská navštívilo takmer 150-tisíc ľudí a na obrazovkách RTVS sledovalo zápolenia približne 600-tisíc ľudí.