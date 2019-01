BRATISLAVA 8. januára 2019 (WBN/PR) – Letná romantická komédia o túžbe po slobode, neskorej láske a nádeji…

Anna (Alena Antalová) prežíva so svojím manželom (Igor Bareš) každé leto v chatovej oblasti pár kilometrov za Prahou. Manželia sú už snáď celú večnosť, takže ich vzťah skĺzol, ako to tak už býva, do rutiny a stereotypu. Dni plynú ospalo jeden za druhým. Jej

Muž svoj čas už dlhodobo a spravodlivo delí medzi „mastením“ kariet s kamarátmi v krčme a zhotovovaním modelov lodí zo zápaliek vnútri sklenených fliaš. Jeho žena je pre neho prakticky neviditeľná. Anna si každé leto spríjemňuje pravidelným stretávaním s kamarátkami, ktoré za ňou prichádzajú do malebných stredných Čiech na cyklistické výlety po okolí hradu Kamýk.

Jedného dňa sa na dedine objaví muž nazývaný Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantný, šarmantný gentleman, ktorý je, ako všetci predpokladajú, novým majiteľom miestneho zámku. Zámok je síce spíš polorozpadnutá ruina, ale zámocký pán má s ním veľké plány.

Medzi Arturom a Annou preskočí iskra. Anna zažíva pocity už dlhodobo nepoznané. Artur je galantný a zahrňuje ju pozornosťou. Anna s ním čoraz častejšie uniká zo svojej životnej reality a to v podobe romantických výletov a zážitkov…

Úsmevná letná romanca Leto s gentlemanom je scenáristickou prvotinou Jaromíra Hanzlíka, ktorý si vo filme zároveň zahral jednu z hlavných úloh. Réžie sa ujal skúsený Jiří Adamec, ktorý má na svojom konte desiatky úspešných televíznych programov, filmov a seriálov. I pre neho je tento film prvým projektom pre veľké plátno.

Premiéra: 14.2.2019

Originálny názov: Léto s Gentlemanem

Produkcia: Česká republika, 2018

Formát: 1:1,85. , Dolby Digital, 2D digital,

Minutáž: 98 minút

Jazyková verzia: originál

Žáner: romantická komédia

Prístupnosť: nevhodný do 12 rokov

Réžia: Jiří Adamec

Scenár: Jaromír Hanzlí

Kamera: Václav Tlapák

Hrajú: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Tereza Kostková, Ivana Chýlková, Miroslav Etzler, Dana Batulková, Yvetta Blanarovičová, a iní…

Trailer: https://www.facebook.com/magicbox.cz/