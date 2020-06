Leto v kinách odštartuje česká komédia 3Bobule s Braňom Deákom

Do slovenských kín sa začínajú vracať diváci i filmové tituly. Vo štvrtok 25. júna pribudne do ponuky česká komédia 3Bobule, pokračovanie obľúbenej vinárskej ságy. Do hlavných úloh sa vo filme vráti zohratá trojica Tereza Ramba (predtým Voříšková), Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer, spoločnosť im bude tentoraz robiť aj slovenský herec Braňo Deák.

Honza a Klára, ktorých môžu diváci poznať z predchádzajúcich filmov série, sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi roztopašných dvojčiat. Každodenné starosti ich ale navzájom odcudzili a v súčasnosti žijú oddelene. Blíži sa vinobranie, rozhodujúci čas vinárskeho roka, a Honza sa za dramatických okolností stretne so svojím dávnym „kumpánom“ Jirkou. Ten sa s nadšením pozve na návštevu, aby pomohol so zberom úrody, hoci mu vôbec nerozumie. Celkom pritom zabudne spomenúť, že uteká pred dlhmi a že vlastne tak trocha uniesol svojho pubertálneho syna, ktorý z návštevy Moravy nie je vôbec nadšený. Aby všetkého nebolo málo, na scéne sa objaví Slovák Miro, ktorý si robí zálusk na miestne vinohrady. Dokáže malé vinárstvo a láska ústrednej dvojice prežiť sériu komických omylov a nedorozumení?

„Moja postava je na prvý pohľad sympatický mladík, ktorý prichádza do príbehu s úlohou pomôcť s distribúciou vína na Slovensko. Ukáže sa však, že je to veľký podvodník a poriadne to ostatným postavám skomplikuje. Ja som v skutočnosti tiež sympatický mladík, ale nikdy neintrigujem,“ smeje sa Braňo Deák a dodáva, že na nakrúcanie so zohratým tímom veľmi rád spomína. „Mám pocit, že ma medzi seba prijali veľmi rýchlo. Hneď v prvý deň som totiž na pľac priniesol pár fliaš prosecca, ale skôr ako úplatok za rýchle prijatie do partie to bol prípitok na narodenie mojej dcéry, ktorá bola v tom čase na svete 48 hodín.“

Výborne obsadená komédia 3Bobule prenesie na plátna atmosféru leta v nádhernej krajine okolo moravskej Pálavy, kde sa všetky tri snímky vinárskej série nakrúcali. Do slovenských kín ju prináša distribučná spoločnosť Continental film.

