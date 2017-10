LETSCELEBRATE: Druhá kolekcia Heidi Klum a Lidl

Po „Heidi & The City“ oslávi 4. decembra premiéru druhá kolekcia Heidi Klum a Lidl: #LETSCELEBRATE. Nová kolekcia je inšpirovaná najvzrušujúcejším obdobím roka a pozostáva z elegantných a trendových kúskov: ideálna sviatočná móda pre všetky ženy a to za výhodné ceny typické pre Lidl.

Sviatky s Heidi Klum

BRATISLAVA, 11. októbra ( WBN/PR ) – Spolupráca Heidi Klum a Lidl vstupuje do ďalšieho kola. Kým „Heidi & The City“ sa sústredila predovšetkým na bežné dni, inšpiráciou pre druhú kolekciu boli sviatky. Pred blížiacim sa sviatočným obdobím uvedie diskontný reťazec 4. decembra do predaja limitovanú kolekciu #LETSCELEBRATE, elegantnú a zároveň pre každého cenovo dostupnú módu. Z ponuky si každá žena dokáže vyskladať zaujímavý outfit na akúkoľvek príležitosť – vianočnú oslavu s kolegami, vianočnú hostinu v kruhu rodiny či na silvestrovskú párty s priateľmi.

„Chcela som vytvoriť módu, ktorá nás počas sviatočných dní rozžiari a pritom bude jednoduchá a elegantná,“ povedala Heidi Klum.

Všestranná ako Heidi: flitre, zamat, satén & umelá kožušina

#LETSCELEBRATE spája teplé farby a elegantné látky do slávnostnej kolekcie: zamat a satén sa kombinujú s flitrami a umelou kožušinou. Medzi highlighty kolekcie patrí zimný kabát z plyšu či šaty s flitrami, každý kúsok však presvedčí ideálnou kombináciou vysokej kvality a výhodnej ceny. Celkovo bude v ponuke 34 produktov.

„Každý rok ponúkame pred Vianocami našim zákazníkom niečo výnimočné. Kolekcia #LETSCELEBRATE bude úplne novým módnym zážitkom,“ uviedol Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu.

Začiatok predaja: 4. decembra

Kolekcia #LETSCELEBRATE sa od pondelka 4. decembra bude predávať vo všetkých predajniach Lidl Slovenská republika a tiež vo všetkých 28 krajinách, v ktorých diskontný reťazec pôsobí.

