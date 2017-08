LETSWOW – Lidl a Heidi Klum oslávia svetovú premiéru

BRATISLAVA 10. augusta 2017 (WBN/PR) – „Heidi & The City“ je názov prvej spoločnej témy kolekcie Heidi Klum pre Lidl. Kolekcia bude mať svetovú premiéru 7. septembra 2017 počas New York Fashion Week. Pre Heidi Klum a Lidl pôjde o premiéru na medzinárodnom módnom podujatí. Začiatok predaja kolekcie „Esmara by Heidi Klum“ bude vo všetkých Lidl krajinách 18. septembra 2017.

#LETSWOW New York

Heidi Klum a Lidl odhalia 7. septembra v New Yorku tajomstvo okolo kampane #LETSWOW, ktorá začiatkom augusta odštartovala vo všetkých 28 krajinách kde diskontný reťazec pôsobí, a zároveň oslávia premiéru svojej prvej spoločnej kolekcie. Práve počas New York Fashion Week bude vôbec po prvýkrát predstavená celá ponuka.

„Doteraz Lidl nebol úzko spojený s módou. S Heidi Klum ako zdrojom inšpirácie a úspešnou dizajnérkou to chceme zmeniť. #LETSWOW znamená zábavu v móde a prekvapuje – presne ako Lidl vo svete módy,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu.

Metropola, v ktorej sa rodia a žijú módne trendy, je v tejto súvislosti viac než len miestom predstavenia kompletnej kolekcie. Pri „Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City“ sa nemecká módna ikona nechala inšpirovať svojim obľúbeným mestom.

Všestranná ako Heidi Klum

Výsledok naozaj stojí za to. Divoká ako New York a všestranná ako Heidi Klum, kolekcia zosobňuje mestskú módu s wow-efektom: leopardí blejzer a decentné topy, bundy a superskiny džínsy, jemné čipky a kožené sukne, rozjasňujúcu modrú a teplú koňakovú farbu. Každý kúsok presvedčí kvalitou a pre Lidl typicky skvelou cenou, veľká väčšina kolekcie sa bude pohybovať od 7,99 € do 19,99 €. Skvelú bundu z pravej kože v motorkárskom štýle môžete mať za 59,99 €.

„Chcela som vytvoriť módu s wow-efektom, ktorá sa bude dať jednoducho kombinovať a vďaka ktorej bude každá žena vyzerať úžasne – a to všetko za bezkonkurenčné ceny,“ povedala Heidi Klum.

Začiatok predaja: 18. september

V pondelok 18. septembra bude kolekcia dostupná vo všetkých 127 predajniach Lidl Slovenská republika. Okrem oblečenia (vo veľkostiach 34 – 44) budú v ponuke aj doplnky a topánky (vo veľkostiach 36 – 41). Kolekcia sa bude predávať vo všetkých 28 krajinách a vo viac ako 10 000 Lidl predajniach.

Viac informácii nájdete na stránke www.lidl.sk/fashionweek a na sociálnych sieťach.

Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko

Instagram: https://instagram.com/lidlsk/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-