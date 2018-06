Levice si nezahrajú v Lige majstrov, nedostali výnimku na koše od FIBA

LEVICE 28. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský majster Levickí Patrioti si nezahrajú v budúcej sezóne v Lige majstrov. Nedostali výnimku na zavesené koše. Predtým naposledy sa predstavil slovenský tím v LM pred dvoma rokmi. Prievidza sa nedostala cez kvalifikáciu, ale účinkovala aj v Európskom pohári FIBA.

„Ako majster Slovenska sme mali záujem v tejto sezóne reprezentovať Slovensko v Lige majstrov. Podali sme prihlášku a komunikovali sme s vedením súťaže o jednotlivých bodoch, ktoré treba splniť na účasť v tejto súťaži. Zrejme by sme v silnej konkurencii tímov z popredných európskych líg nepostúpili cez predkolá do skupinovej fázy, no už len to, že v Leviciach by sme mohli privítať tím z nemeckej Bundesligy alebo španielskej ACB ligy, bolo veľkým lákadlom,“ povedal generálny manažér Patriotov Ladislav Garaj na oficiálnom webe SBL.

Pre Levice bolo problematické splniť podmienky Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Tamojší štadión síce v minulosti hostil medzištátne kvalifikačné stretnutia, ale na účasť v Lige majstrov museli súčasné vybavenie haly nestačilo.

„Zo všetkých bodov, ktoré bolo treba splniť, boli po finančnej a časovej stránke najzložitejšie dva. Osvetlenie v športovej hale, kde sme našli podporu mesta, ktoré prisľúbilo vyriešenie tohto problému, čo je skvelá správa aj do budúcna. Druhým problémom boli basketbalové koše, ktoré nesmú byť v týchto súťažiach visiace. Možno je to trochu nepochopiteľné, keďže na visiace koše môže hrať napríklad slovenská reprezentácia aktuálnu predkvalifikáciu. Na visiace koše sa v Leviciach už hrala kvalifikácia na ME pred pár rokmi, teraz je to však základná a nepriechodná požiadavka. Hľadali sme možnosti, ako koše požičať (na Slovensku žiadne také v perfektnom stave nie sú) alebo zakúpiť, pre krátkosť času sme však nedokázali garantovať, že by sa to do termínu, ktorý sme dostali podarilo,“ uviedol Garaj.