Lewandowski sa po zahodenej penalte proti Mexiku kajal. Ospravedlňujem sa všetkým, vyhlásil

Poľská futbalová reprezentácia túži na majstrovstvách sveta po 36 rokoch postúpiť zo skupiny, no na turnaji v Katare dostala táto ambícia trhlinu hneď v prvom zápase C-skupiny proti Mexiku.

Poliaci v ňom stavili na defenzívnejšiu taktiku a čakali na svoju šancu zápasu. Tá prišla krátko pred uplynutím hodiny hry, keď dostali možnosť zahrávať pokutový kop, no kapitán Robert Lewandowski túto šancu zahodil.

Lewandowski sa ospravedlnil

„Hrali sme múdro a mali sme vyhrať. O to ťažšie je to pre mňa akceptovať. Ospravedlňujem sa všetkým a ďakujem za slová podpory. Ďalej budeme bojovať o postup,“ napísal na Facebooku 34-ročný hráč španielskeho klubu FC Barcelona, ktorý má na konte 76 reprezentačných gólov, no zásah na svetovom šampionáte mu stále chýba.

Kouč Poliakov Czeslaw Michniewicz priznal, že bod zo zápasu s Mexikom mu chutí horko-sladko.

„Remíza v prvom zápase turnaja však nás ani Mexičanov neoberá o šance, a to je najdôležitejšie. Bol to veľmi vyrovnaný zápas proti náročnému protivníkovi. Oba tímy si nevypracovali príliš veľa šancí, hoci my sme si v ideálnej chvíli vybojovali pokutový kop. Škoda, že sa nám nepodarilo skórovať, pretože sme snívali o víťazstve. V ďalších zápasoch všetko závisí od nás,“ poznamenal 52-ročný tréner pre web Poľského futbalového zväzu (PZPN).

Nepremenil jedenástku

Mrzelo ho, že Lewandowski nepremenil jedenástku, pretože s tromi bodmi na konte by sa Poliakom v ďalších dueloch dýchalo ľahšie.

„Deň pred zápasom na tréningu premenil všetky jedenástky. V šatni bolo vidieť, že bol zo situácie deprimovaný. On najlepšie vie, ako sa s týmto momentom vyrovnať. Som si istý, že nám ešte na tomto turnaji pomôže,“ dodal Michniewicz.

Čaká ich Saudská Arábia

Poliaci sa v ďalšom dueli C-skupiny stretnú v sobotu s tímom Saudskej Arábie, ktorý v utorok šokoval Argentínu a zvíťazil 2:1. Na záver skupinovej časti nastúpi poľské mužstvo 30. novembra proti Argentínčanom.

„Čaká na nás zápas so senzáciou skupiny – Saudskou Arábiou. V najbližších dňoch si naštudujeme, čím sa prezentovali Saudi v súboji s Argentínou,“ skonštatoval poľský kormidelník, ktorý proti Mexiku postavil do základnej zostavy Jakuba Kiwiora, bývalého obrancu Podbrezovej a Žiliny.