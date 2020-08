Lewis Hamilton nesúhlasí so znížením platu, v Mercedese však nepochybujú o dohode

Tím motoristickej formuly 1 Mercedes pri príležitosti nedeľňajšej Veľkej ceny k 70. výročiu prvých pretekov F1 v britskom Silverstone informoval o predĺžení zmluvy s Valtterim Bottasom.

Hamilton berie 40 miliónov za sezónu

Fín dostal nový ročný kontrakt, pričom Mercedes sa chce na ďalšej spolupráci dohodnúť aj s Lewisom Hamiltonom. V prípade 6-násobného svetového šampióna Hamiltona sú však zatiaľ problémom financie.

Brit v súčasnosti zarába niečo vyše 40 miliónov eur za sezónu a niektoré médiá, napríklad talianske denníky Gazzetta dello Sport a La Reppublica uvádzajú, že Mercedes ešte nie je pripravený oznámiť novú dohodu s Hamiltonom, pretože 35-ročný pilot nesúhlasí s výrazným znížením platu.

Wolff je vo vyjadreniach zdržanlivý

Hamilton podpísal súčasný kontrakt pred dvomi rokmi a ročná gáža vyše 40 miliónov eur z neho robí najlepšie plateného pretekára v F1. Keďže pandémia koronavírusu výrazne zasiahla aj do „kráľovnej motoršportu“, Nemci momentálne nie sú schopní ponúknuť svojej hviezde taký vysoký plat.

„Nechcem to komentovať. Myslím si však, že sa musíte pozrieť na to, aký vplyv má Lewis na svet formuly 1, do akej miery ho už zmenil, a to nielen na základe svojich jazdeckých schopností. Vždy stál za všetky svoje peniaze,“ poznamenal šéf Mercedesu Toto Wolff pri otázke, či Hamilton nesúhlasí so znížením mzdy. Rodák z Viedne však nepochybuje, že v Mercedese napokon uzavrú novú dohodu s britským pretekárom.