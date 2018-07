Lewis Hamilton a Valtteri Bottas predĺžili zmluvy s Mercedesom

HOCKENHEIM 20. júla (WebNoviny.sk) – Farby tímu Mercedes budú aj v roku 2019 v seriáli majstrovstiev sveta formuly 1 hájiť súčasní jazdci. Po Britovi Lewisovi Hamiltonovi, ktorý vo štvrtok podpísal nový 2-ročný kontrakt, sa s doterajším zamestnávateľom dohodol na pokračovaní spolupráce aj druhý pretekár Mercedesu – Fín Valtteri Bottas.

Na rozdiel od svojho tímového kolegu a úradujúceho svetového šampióna však súhlasil iba so zmluvou na jeden rok. Súčasťou dohody oboch strán je však možnosť predĺženia kontraktu aj na sezónu 2020.

„Je to skvelá správa, že zostávam pretekárom Mercedesu. Je tiež pekné, že sme to mohli oznámiť v Hockenheime, pretože to nie sú len domovské preteky nášho tímu, ale aj miesto, kde som v roku 2007 získal prvý triumf za volantom pretekárskeho automobilu. V tejto sezóne sme urobili veľký krok vpred, ale verím, že stále môžeme dokázať ešte viac. Podpis tejto zmluvy mi dodáva väčšiu dôveru,“ povedal 28-ročný Bottas podľa webu sportowefakty.wp.pl.