Liam Gallagher odohrá v Manchestri benefičný koncert pre obete útoku

MANCHESTER 26. mája (WebNoviny.sk) – Liam Gallagher, bývalý frontman britských rockových skupín Oasis a Beady Eye, oznámil plány na benefičný koncert, ktorého výťažok pôjde na pomoc rodinám obetí pondelkového teroristického útoku v Manchestri. Informovala o tom v piatok agentúra AP.

Gallager, 44-ročný rodák z tohto anglického mesta, vystúpi na budúci týždeň v utorok v manchesterskej hale O2 Ritz. Koncert bude prvým v rámci miniturné na podporu jeho debutového sólového albumu As You Were, ktorý vyjde v októbri. Gallagher zahrá aj v Londýne, Dubline a Glasgowe.

Spevák predtým na sociálnej sieti Twitter napísal, že “niet slov”, ktorými by dokázal popísať tragické udalosti z pondelka, keď sa vo vstupnej časti haly Manchester Arena, kde práve vystupovala americká popová speváčka Ariana Grande, odpálil samovražedný útočník a zabil 22 ľudí.

Na otázku, či zahrá aj skladby od skupiny Oasis, Gallager pre magazín New Musical Express (NME) povedal: