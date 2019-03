Liberáli vítajú nápad SNS so znižovaním daní, výpadky príjmov však treba podľa nich vykryť

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Daňové návrhy národniarov sú podľa opozičnej SaS radikálnym obratom v pohľade na rozpočtovú politiku štátu. Liberáli totiž znižovanie daní vítajú v presvedčení, že ľudia dokážu lepšie využívať svoje zdroje ako štát.

Zároveň však dodávajú, že SNS by mala predstaviť aj spôsob, ako v prípade schválenia navrhovaných zmien vykryť výpadok zdrojov v rozpočte. „Rovno mu dávame návrh, že ak bude koalícia menej kradnúť, pomôže jej to nájsť potrebné finančné prostriedky,“ poznamenal predseda liberálov Richard Sulík.

Daňovo-odvodové zaťaženie narástlo

Podľa SaS totiž za vlád politickej strany Smer-SD neúnosne na Slovensku narástlo daňovo-odvodové zaťaženie. „Konečne sa však na pôde vládnej koalície otvára otázka jeho zníženia. To je dobré východisko, hoci si jasne uvedomujeme, v akom politickom marazme SNS a jej predsedu Danka sa tieto nápady zrodili,“ tvrdí predseda SaS Richard Sulík.

Liberáli sú totiž presvedčení, že návrhy na znižovanie daní z príjmov podnikom či dane z pridanej hodnoty na potraviny sú reakciou SNS na osobitný odvod obchodných reťazcov, ktorý má vzhľadom na rast cien potravín ničivé účinky na preferencie národniarov.

„V panike teraz ten istý JUDr. Danko navrhuje 10-percentnú DPH na potraviny,“ uviedol Sulík, ktorého strana vo svojom programe preferuje návrat k rovnej dani, zrušenie poistnej dane, mimoriadnych odvodov regulovaných subjektov i zjednotenie sadzieb DPH v rozmedzí 15 až 17 percent v závislosti na stave verejných financií a vývoja ekonomiky.

Zásadné návrhy zákonov

Aktuálne návrhy SNS na znižovanie dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty na všetky potraviny by pritom podľa prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť znamenali výpadky rozpočtových príjmov v objeme približne 1,35 mld. eur.

Väčšina výpadku by pochádzala zo zníženia korporátnej dane, a to 800 mil. eur. Zvyšných zhruba 550 mil. eur by bol výpadok na nižšej dani z pridanej hodnoty na potraviny.

SNS minulý týždeň informovala, že pripraví na najbližšiu, 43. schôdzu Národnej rady SR, päť zásadných návrhov zákonov. Konkrétne ide o zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 % s účinnosťou k 1. januáru 2020, zníženie dane z pridanej hodnoty na všetky potraviny na 10 %, zníženie DPH pre printové médiá na 10 %, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a zavedenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.