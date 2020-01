Liberáli žiadajú koniec Trubana na poste šéfa súdu, je vraj spájaný s Harabinom, Ficom a Kočnerom

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) by mal odvolať predsedu Špecializovaného trestného súdu Michala Trubana z jeho funkcie. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS) vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol tlačový odbor.

Mal by ho odvolať minister Gál

Podľa liberálov je šéf súdu Truban spájaný so Štefanom Harabinom, vládou Roberta Fica (Smer-SD), Marianom K. a tiež inými osobami. SaS žiada Gála, aby v prípade predsedu súdu konal a odvolal ho z funkcie.

„Aj keď sa jeho funkčné obdobie kráti, Slovensko potrebuje na tomto poste niekoho, kto nie je spojiteľný s Harabinom, Ficovou vládou, Marianom K. a zabíjačkovými advokátmi. Strana Most-Híd, ktorej patrí rezort spravodlivosti vo vláde, by sa mala postaviť čelom ku skutočnosti, že zodpovedá za to, či budú ďalej pokračovať pochybnosti o tom, ako prebiehajú a budú prebiehať trestné konania so štátno-mafiánskymi figúrami,“ uviedol poslanec NR SR Alojz Baránik (SaS).

Údajne sa objavil na tzv. motákoch

Podľa strany SaS je neprípustné, aby bol Truban naďalej predsedom súdu, pretože je to „človek, ktorý hatí rýchly priebeh konaní a používa právnické výhovorky na to, aby vo výsledku boli zvýhodnení smerácki korupčníci,“ uzavrel Alojz Baránik.

Meno šéfa súdu sa malo údajne objaviť aj v odkazoch Mariana K. na takzvaných motákoch. Zároveň bola dcéra predsedu Trubana náhodným výberom ustanovená ako náhradná advokátka Mariana K. v prípade, že by bol jeho súčasný právnik potrestaný Slovenskou advokátskou komorou (SAK). Truban akékoľvek kontakty s obžalovaným Marianom K. odmietol.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj Ministerstvo spravodlivosti SR.