Liberálna skupina v europarlamente žiada vyšetrovanie zneužívania spyvéru

Tretia najväčšia frakcia v Európskom parlamente vyzvala na zriadenie výboru, ktorý by prešetril zneužívanie spyvéru izraelskej spoločnosti NSO Group členskými štátmi Európskej únie (EÚ).

Liberálna skupina Obnovme Európu tak spravila po správach o tom, ako softvér Pegasus použili na napadnutie telefónov opozičných politikov, právnikov, novinárov a kritikov vlád v Maďarsku a Poľsku.

Vyšetrovanie škandálu

„Potrebujeme úplné vyšetrovanie škandálu okolo spyvéru Pegasus. Európsku demokraciu oslabujú a EÚ by mala primerane konať… Nemôžeme to nechať prejsť, v stávke je naša demokracia,“ povedala holandská europoslankyňa a jedna z iniciátorov výzvy Sophie in ‚t Veld.

Europoslankyňa tiež povedala, že Európska komisia by mala nasledovať príklad Spojených štátov a rýchlo „zaradiť materskú spoločnosť Pegasusu, NSO, na čiernu listinu“. Americká vláda v novembri uvalila na NSO Group exportné obmedzenia, pretože jej nástroje „použili na nadnárodný útlak“.

Frakcia Obnovme Európu vo vyhlásení uviedla, že dúfa v podporu jej výzvy od ďalších parlamentných skupín. Vyšetrovanie bude prvým krokom v danej veci od inštitúcie EÚ.

Softvér Pegasus

Softvér Pegasus je sledovací nástroj, ktorý NSO Group predáva výlučne vládnym agentúram na účely boja proti terorizmu a ďalším vážnym trestným činom. Viaceré vyšetrovania však ukázali ako mocní na mnohých miestach použili tento spyvér na sledovanie ich kritikov a rivalov.

Globálne mediálne konzorcium v júli zverejnilo správu, v ktorej uviedlo, že Pegasus použili na sledovanie najmenej desiatich právnikov, jedného opozičného politika a niekoľkých novinárov kritických voči vláde.

V decembri zase agentúra AP zverejnila výsledky vyšetrovania strediska pre kybernetickú bezpečnosť Citizen Lab pri Torontskej univerzite, podľa ktorého sa terčmi Pegasusu stali traja kritici poľskej vlády.